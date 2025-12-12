Безрезултатният Мората ще отсъства задълго

Популярни
  • 12 дек 2025 | 10:53
  • 533
  • 0

Нападателят на Комо Алваро Мората има контузия от висока степен на дългия адуктор в лявото си бедро, съобщиха от неговия клуб. Испанецът получи травмата си през първото полувреме при загубата с 0:4 от Интер.

От Комо не конкретизираха периода на възстановяване, но Джанлука Ди Марцио посочи, че той ще е поне месец и половина, докато прогнозата на Николо Скира е още по-мрачна, а именно завръщане в игра през март. Така или иначе, този сезон е разочароващ за 33-годишния Мората, тъй като в досегашните му 15 мача той не се е разписвал и има само една асистенция.

Снимки: Gettyimages

