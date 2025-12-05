Фабрегас засипа с похвали Интер, но се закани да го победи

Наставникът на Комо Сеск Фабрегас засипа с похвали Интер, но се закани, че неговият тим ще се опита да победи този съперник в утрешния мач между двата отбора на “Джузепе Меаца”.

“Ще покажем нашата игра, ще си изиграем картите и ще се опитаме да спечелим. Не виждам друг начин. Но трябва да сме наясно, че ще играем срещу много силен отбор. Ние обаче ще бъдем напълно амбицирани да покажем нашата игра. Няма да говоря за слуховете, че можех да поема Интер през лятото. Това не ме интересува в момента. Боли ме от този въпрос заради емоцията, която изпитвам. Аз съм в Комо и ще преглътна всичко и всички заради отбора. Ще спечелим мача, ще направим страхотно представяне и ще продължим да израстваме, нищо повече. Аз не съм от хората, които казват: “Това е минало, вече съм по-слаб”. Не, аз просто си върша работата.

В Интер имат страхотен състав, прекрасен треньор и чудесни ръководители. Често ходя на “Сан Сиро”, за да гледам Интер в Шампионска лига, защото те са най-силният тим. Няма нищо срамно в това. Възхищавах се на Интер на Симоне Индзаги, като играчите му знаеха кой къде се намира дори със затворени очи. Не е срамно да признаем, че ги анализираме, но ние искаме да изиграем възможно най-добрия мач. Не искам да отличавам отделни играчи, но съм голям фен на Лаутаро Мартинес, Федерико Димарко и Петър Сучич, който е мой човек. Бяхме уредили всичко за него. Миналата година пък се опитахме да привлечем Луиш Енрике, което означава, че имаме добър нюх”, коментира Фабрегас на пресконференцията си преди двубоя.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages