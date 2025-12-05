Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Комо
  3. Фабрегас засипа с похвали Интер, но се закани да го победи

Фабрегас засипа с похвали Интер, но се закани да го победи

  • 5 дек 2025 | 18:00
  • 241
  • 0
Фабрегас засипа с похвали Интер, но се закани да го победи

Наставникът на Комо Сеск Фабрегас засипа с похвали Интер, но се закани, че неговият тим ще се опита да победи този съперник в утрешния мач между двата отбора на “Джузепе Меаца”.

“Ще покажем нашата игра, ще си изиграем картите и ще се опитаме да спечелим. Не виждам друг начин. Но трябва да сме наясно, че ще играем срещу много силен отбор. Ние обаче ще бъдем напълно амбицирани да покажем нашата игра. Няма да говоря за слуховете, че можех да поема Интер през лятото. Това не ме интересува в момента. Боли ме от този въпрос заради емоцията, която изпитвам. Аз съм в Комо и ще преглътна всичко и всички заради отбора. Ще спечелим мача, ще направим страхотно представяне и ще продължим да израстваме, нищо повече. Аз не съм от хората, които казват: “Това е минало, вече съм по-слаб”. Не, аз просто си върша работата.

В Интер имат страхотен състав, прекрасен треньор и чудесни ръководители. Често ходя на “Сан Сиро”, за да гледам Интер в Шампионска лига, защото те са най-силният тим. Няма нищо срамно в това. Възхищавах се на Интер на Симоне Индзаги, като играчите му знаеха кой къде се намира дори със затворени очи. Не е срамно да признаем, че ги анализираме, но ние искаме да изиграем възможно най-добрия мач. Не искам да отличавам отделни играчи, но съм голям фен на Лаутаро Мартинес, Федерико Димарко и Петър Сучич, който е мой човек. Бяхме уредили всичко за него. Миналата година пък се опитахме да привлечем Луиш Енрике, което означава, че имаме добър нюх”, коментира Фабрегас на пресконференцията си преди двубоя.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Футбол свят

Мареска: Разочарован съм от мача с Лийдс, утре трябва да сме по-добри, защото ни очаква нещо подобно

Мареска: Разочарован съм от мача с Лийдс, утре трябва да сме по-добри, защото ни очаква нещо подобно

  • 5 дек 2025 | 13:45
  • 793
  • 2
Мароко ще гони финал на Мондиал 2026, закани се селекционерът

Мароко ще гони финал на Мондиал 2026, закани се селекционерът

  • 5 дек 2025 | 13:32
  • 685
  • 2
САЩ очаква близо 10 милиона чужденци да посетят Световното догодина, комисарят на МЛС хвали развитието на футбола в страната

САЩ очаква близо 10 милиона чужденци да посетят Световното догодина, комисарят на МЛС хвали развитието на футбола в страната

  • 5 дек 2025 | 13:12
  • 443
  • 0
Франция е суперфаворитът на Арсен Венгер за Мондиал 2026

Франция е суперфаворитът на Арсен Венгер за Мондиал 2026

  • 5 дек 2025 | 13:03
  • 598
  • 1
Кристиано Роналдо инвестира в изкуствен интелект и контрира ChatGPT

Кристиано Роналдо инвестира в изкуствен интелект и контрира ChatGPT

  • 5 дек 2025 | 12:57
  • 1232
  • 4
Задържаха футболисти на Фенербахче и Галатасарай за незаконни залагания

Задържаха футболисти на Фенербахче и Галатасарай за незаконни залагания

  • 5 дек 2025 | 12:50
  • 1626
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Хулио: Не загубихме от Славия заради ротациите

Хулио: Не загубихме от Славия заради ротациите

  • 5 дек 2025 | 16:00
  • 22520
  • 72
Локо (ГО) 0:0 Дунав, спасявания на Китанов

Локо (ГО) 0:0 Дунав, спасявания на Китанов

  • 5 дек 2025 | 18:08
  • 4608
  • 4
Жалко! Наказаха Никола Цолов след квалификацията в Абу Даби

Жалко! Наказаха Никола Цолов след квалификацията в Абу Даби

  • 5 дек 2025 | 15:08
  • 12940
  • 10
Време е за жребия за Мондиал 2026

Време е за жребия за Мондиал 2026

  • 5 дек 2025 | 07:26
  • 30316
  • 38
Фратрия завърши годината с труден успех над Хебър в мач с пет гола

Фратрия завърши годината с труден успех над Хебър в мач с пет гола

  • 5 дек 2025 | 16:52
  • 8619
  • 9
Стоичков: Никога няма да забравя този 5 декември! За първи път повярвах, че мечтите стават реалност

Стоичков: Никога няма да забравя този 5 декември! За първи път повярвах, че мечтите стават реалност

  • 5 дек 2025 | 13:09
  • 12677
  • 26