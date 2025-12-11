Ралф Шумахер с нова атака срещу Ланс Строл

Бившият пилот във Формула 1 и настоящ анализатор на Sky Германия Ралф Шумахер е на мнение, че сега е подходящият момент Ланс Строл да напусне световния шампионат.
Канадецът кара във Формула 1 от 2019 година, още когато тимът на Астън Мартин се казваше Рейсинг Пойнт, точно когато беше купен от баща му Лорънс Строл.
Ралф на няколко пъти този сезон критикува представянето на Строл, а сега уточни, че „той не би трябвало всъщност да е във Формула 1“, както и че млади пилоти, като новият шампион във Формула 2 Леонардо Форнароли, трябва да получат шанс.
„Строго погледнато, представянето на Ланс вече не е приемливо – заяви Шумахер. – Честно, като гледам колко добре се справя шампионът във Формула 2, то той хиляда пъти повече заслужава да е в колата на Строл.
„Но съм любопитен да видя какво ще стане в Астън Мартин, защото дори и Лорънс Строл не може да пренебрегне това. Според мен, Ланс е сериозен кандидат да напусне Формула 1. Определено.“
Снимки: Gettyimages