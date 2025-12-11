Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове
  3. Верстапен настига Хамилтън по интересни показатели

Верстапен настига Хамилтън по интересни показатели

  • 11 дек 2025 | 18:20
  • 234
  • 0

Люис Хамилтън и Макс Верстапен са пилотите, които доминират във Формула 1 от 2015 година насам – британецът спечели 5 от 7-те си титли за този период, а Макс взе своите четири.

Единствените, които успяха да станат шампиони в битка с двамата са Нико Розберг, който победи Люис през 2016 и Ландо Норис, който тази година детронира Верстапен и осигури дубъла на Макларън – титли при пилотите и конструкторите.

Какво е казал доктор Марко на Верстапен на раздяла?
Какво е казал доктор Марко на Верстапен на раздяла?

От старта на сезон 2015 насам Хамилтън има 72 победи, а Верстапен – 71, което е показателно, като нито един от преследвачите им за този сезон не успя да надскочи границата от 20 спечелени състезания.

Макс се оказа много близо и по един друг интересен показател – най-много победи в сезон, в който пилотът не е успял да спечели титлата. Едва ли има пилот, който да иска да е пръв тук, но и тази класация съществува.

Инцидентът в Барселона ли провали Верстапен?
Инцидентът в Барселона ли провали Верстапен?

Начело е Хамилтън с 10 победи през 2016, когато Розберг стана световен шампион, а Люис и Макс си делят втората позиция с по 8 спечелени състезания в година без титла. За Макс това е 2025, като той остана втори след Норис, който стана шампион със 7 победи.

А за Хамилтън това е сезон 2021, в който той спечели 8 състезания, но загуби битката за титлата на финала по скандален начин, който и до днес не е забравен от феновете му и Мерцедес.

Хамилтън няма намерение да се отказва от Формула 1
Хамилтън няма намерение да се отказва от Формула 1
Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Моторни спортове

Дръзки крадци завързаха Вили Вебер и го обраха

Дръзки крадци завързаха Вили Вебер и го обраха

  • 11 дек 2025 | 13:01
  • 1646
  • 4
Хамилтън няма намерение да се отказва от Формула 1

Хамилтън няма намерение да се отказва от Формула 1

  • 11 дек 2025 | 12:50
  • 1511
  • 4
Sportal Motorsport: Как Ландо Норис стигна до световната титла?

Sportal Motorsport: Как Ландо Норис стигна до световната титла?

  • 10 дек 2025 | 08:11
  • 8693
  • 11
Леклер: Следващата година ще е решаваща

Леклер: Следващата година ще е решаваща

  • 9 дек 2025 | 19:26
  • 4032
  • 5
Исак Хаджар: Беше хубаво да направя първите ми обиколка като пилот на Ред Бул

Исак Хаджар: Беше хубаво да направя първите ми обиколка като пилот на Ред Бул

  • 9 дек 2025 | 19:11
  • 2817
  • 2
Доктор Марко даде шанс на 18 пилоти да карат във Формула 1

Доктор Марко даде шанс на 18 пилоти да карат във Формула 1

  • 9 дек 2025 | 18:28
  • 3353
  • 3
Виж всички

Водещи Новини

Левски 3:0 Витоша, Марин Петков вкара трети

Левски 3:0 Витоша, Марин Петков вкара трети

  • 11 дек 2025 | 18:42
  • 23904
  • 89
11-те на Лудогорец и ПАОК, Десподов е титуляр

11-те на Лудогорец и ПАОК, Десподов е титуляр

  • 11 дек 2025 | 18:45
  • 919
  • 0
Слот и Салах ще имат ключов разговор в следващите 48 часа, пет клуба имат интерес към египтянина

Слот и Салах ще имат ключов разговор в следващите 48 часа, пет клуба имат интерес към египтянина

  • 11 дек 2025 | 13:53
  • 13034
  • 14
Sportal Fight Club със световните шампиони по кикбокс Димитрова и Радулов и съдията Божинов

Sportal Fight Club със световните шампиони по кикбокс Димитрова и Радулов и съдията Божинов

  • 11 дек 2025 | 15:10
  • 3134
  • 0
Въпреки загубата от Ман Сити Алонсо ще запази работата си… засега

Въпреки загубата от Ман Сити Алонсо ще запази работата си… засега

  • 11 дек 2025 | 10:35
  • 13235
  • 23
Котев за домакинството ни на Евро 2028: Щастлив съм, че този труд, който полагаме всекидневно, се вижда

Котев за домакинството ни на Евро 2028: Щастлив съм, че този труд, който полагаме всекидневно, се вижда

  • 11 дек 2025 | 11:46
  • 5343
  • 13