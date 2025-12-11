Верстапен настига Хамилтън по интересни показатели

Люис Хамилтън и Макс Верстапен са пилотите, които доминират във Формула 1 от 2015 година насам – британецът спечели 5 от 7-те си титли за този период, а Макс взе своите четири.

Единствените, които успяха да станат шампиони в битка с двамата са Нико Розберг, който победи Люис през 2016 и Ландо Норис, който тази година детронира Верстапен и осигури дубъла на Макларън – титли при пилотите и конструкторите.

2024 🆚 2025



A season's worth of Drivers' Standings shuffling! 👀🔀#F1 pic.twitter.com/LdaJPm13Ak — Formula 1 (@F1) December 11, 2025

Какво е казал доктор Марко на Верстапен на раздяла?

От старта на сезон 2015 насам Хамилтън има 72 победи, а Верстапен – 71, което е показателно, като нито един от преследвачите им за този сезон не успя да надскочи границата от 20 спечелени състезания.

Макс се оказа много близо и по един друг интересен показател – най-много победи в сезон, в който пилотът не е успял да спечели титлата. Едва ли има пилот, който да иска да е пръв тук, но и тази класация съществува.

Инцидентът в Барселона ли провали Верстапен?

Начело е Хамилтън с 10 победи през 2016, когато Розберг стана световен шампион, а Люис и Макс си делят втората позиция с по 8 спечелени състезания в година без титла. За Макс това е 2025, като той остана втори след Норис, който стана шампион със 7 победи.

А за Хамилтън това е сезон 2021, в който той спечели 8 състезания, но загуби битката за титлата на финала по скандален начин, който и до днес не е забравен от феновете му и Мерцедес.

Хамилтън няма намерение да се отказва от Формула 1

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages