  3. Джейми Варди е "на седмото небе" след първия си гол в Серия А

Джейми Варди е "на седмото небе" след първия си гол в Серия А

  • 26 окт 2025 | 06:33
  • 1020
  • 0

Джейми Варди заяви, че е „на седмото небе“ след първия си гол в Серия А, макар и да съжалява, че Кремонезе стигна само до равенство срещу тима на Аталанта.

„На седмото небе съм от първия си гол, но поведохме толкова късно, че съм леко разочарован, че не взехме трите точки. Все пак това е стъпка в правилната посока“, заяви Варди.

Гол на Варди не стигна на Кремонезе за успех срещу Аталанта
Имаше съмнения относно физическата форма на 38-годишна възраст, но легендата на Лестър показа, че е в добро състояние, като отпразнува гола си с няколко акробатични салта.

„Чувствам се страхотно. Грижа се за себе си, уверявам се, че правя всичко необходимо за възстановяване и съм възможно най-близо до 100% за всеки мач. Ако мениджърът иска да играя, аз съм напълно готов, а решението е негово. Готов съм по всяко време“, добави той.

Шампионът на Премиър лийг от 2016 г. беше попитан какви разлики е открил между английския футбол и Серия А след първите няколко месеца от престоя си.

„В Серия А играта е по-тактическа и се основава на владеенето на топката. Във Висшата лига всичко е с висока интензивност, бързо темпо, обикновено атака след атака. Тук имаш повече време с топката, трябва да си сигурен, че си на правилната позиция.“„В крайна сметка футболът си е футбол, просто трябва да сме сигурни, че сме на 100% всяка седмица. Играем 11 срещу 11, всеки може да победи всеки, така че докато сме напълно концентрирани, знаем, че можем да печелим точки, независимо срещу кого играем“, каза още Варди.

Юрич: Отново пропиляхме твърде много голови възможности
Футболистът направи и интересен коментар относно адаптацията си в Италия.

„Знам само основните неща – добро утро, благодаря, числата, но от следващата седмица започвам уроци, така че се надявам това да ми помогне да напредна с езика. Трябва да го науча, защото и децата ми го учат, а не мога да позволя те да го научат преди мен, иначе ще ми се подиграват!“, уточни Варди

