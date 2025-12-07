"Моряците" зарадваха привържениците в празничния ден

В последния мач за годината в efbet Лига варненските "моряци " зарадваха своите привърженици на "Тича". На празника Никулден играха много вдъхновено и заслужено се поздравиха с победа над топ отбор, който не познаваше вкуса на загубата в изминалите девет кръга. Интересното се случи в промяната на схемата на игра, която треньорът Илиан Илиев използва, имайки предвид от една страна ветровитото време и непрестанния ръмящ дъждец, което затрудняваше в доста моменти действията на двата отбора, а от друга - силата на съперника. Въпреки отсъствието на двама от титулярите в лицето на Сидни Селсо и Дани Мартин Хил тимът разполага за разлика от предходни сезони с по-сериозна резервна скамейка, в която резервите често стават титуляри. В схема с 3-5-2 в активна роля на халф-бековете бяха Асен Дончев и Николай Златев, който за първи път игра на тази позиция.

Като втори нападател в свободна роля чудесно се справи Уеслен Жуниор, който помагаше на маневрения Георги Лазаров в предни позиции, но и тормозеше бековете на ЦСКА по крилата. При тези атмосферни условия битката се печели в средата на терена. И тук е мястото да се кажат обнадеждаващи думи за Берк Бейхан. Заедно с Георги Лазаров и Николай Златев той е един от тримата таланти на възраст 21 години в редиците на Черно море. Момчето се върна след дълго лечение на контузия и запълни липсващата празнина в средата на терена. В халфовата линия до Асен Чандъров и вездесъщия капитан Васко Панайотов Бейхан приличаше на совалка с различен радиус на действие, която направляваше действията на отбора. Тази великолепна победа подсказа, че отборът има потенциал с основа за още по-успешен пролетен сезон и атака отново на челните позиции в efbet Лига .

/Пламен Трендафилов/