Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Черно море
  3. "Моряците" зарадваха привържениците в празничния ден

"Моряците" зарадваха привържениците в празничния ден

  • 7 дек 2025 | 09:25
  • 498
  • 0

В последния мач за годината в efbet Лига варненските "моряци " зарадваха своите привърженици на "Тича". На празника Никулден играха много вдъхновено и заслужено се поздравиха с победа над топ отбор, който не познаваше вкуса на загубата в изминалите девет кръга. Интересното се случи в промяната на схемата на игра, която треньорът Илиан Илиев използва, имайки предвид от една страна ветровитото време и непрестанния ръмящ дъждец, което затрудняваше в доста моменти действията на двата отбора, а от друга - силата на съперника. Въпреки отсъствието на двама от титулярите в лицето на Сидни Селсо и Дани Мартин Хил тимът разполага за разлика от предходни сезони с по-сериозна резервна скамейка, в която резервите често стават титуляри. В схема с 3-5-2 в активна роля на халф-бековете бяха Асен Дончев и Николай Златев, който за първи път игра на тази позиция.

Като втори нападател в свободна роля чудесно се справи Уеслен Жуниор, който помагаше на маневрения Георги Лазаров в предни позиции, но и тормозеше бековете на ЦСКА по крилата. При тези атмосферни условия битката се печели в средата на терена. И тук е мястото да се кажат обнадеждаващи думи за Берк Бейхан. Заедно с Георги Лазаров и Николай Златев той е един от тримата таланти на възраст 21 години в редиците на Черно море. Момчето се върна след дълго лечение на контузия и запълни липсващата празнина в средата на терена. В халфовата линия до Асен Чандъров и вездесъщия капитан Васко Панайотов Бейхан приличаше на совалка с различен радиус на действие, която направляваше действията на отбора. Тази великолепна победа подсказа, че отборът има потенциал с основа за още по-успешен пролетен сезон и атака отново на челните позиции в efbet Лига .

/Пламен Трендафилов/

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Берое и Септември (Сф) търсят път обратно към победите

Берое и Септември (Сф) търсят път обратно към победите

  • 7 дек 2025 | 08:00
  • 4933
  • 1
Хулио Веласкес и Левски излизат за поправителен на "Коритото" във Варна

Хулио Веласкес и Левски излизат за поправителен на "Коритото" във Варна

  • 7 дек 2025 | 07:45
  • 5001
  • 15
Нюрнбергер и Дармщат се върнаха в топ 3

Нюрнбергер и Дармщат се върнаха в топ 3

  • 7 дек 2025 | 06:32
  • 1535
  • 0
Голямото дерби на Румъния разочарова

Голямото дерби на Румъния разочарова

  • 7 дек 2025 | 05:55
  • 2238
  • 0
Алекс Петков не игра при равенство на Кифисия

Алекс Петков не игра при равенство на Кифисия

  • 7 дек 2025 | 05:12
  • 1265
  • 0
Изненадваща загуба за тима на Еди Йорданов

Изненадваща загуба за тима на Еди Йорданов

  • 7 дек 2025 | 04:11
  • 1365
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Хулио Веласкес и Левски излизат за поправителен на "Коритото" във Варна

Хулио Веласкес и Левски излизат за поправителен на "Коритото" във Варна

  • 7 дек 2025 | 07:45
  • 5001
  • 15
Днес Формула 1 ще има своя нов световен шампион

Днес Формула 1 ще има своя нов световен шампион

  • 7 дек 2025 | 07:30
  • 9038
  • 4
Берое и Септември (Сф) търсят път обратно към победите

Берое и Септември (Сф) търсят път обратно към победите

  • 7 дек 2025 | 08:00
  • 4933
  • 1
Меси изведе Интер Маями до мечтания триумф

Меси изведе Интер Маями до мечтания триумф

  • 6 дек 2025 | 23:55
  • 32212
  • 105
Салах избухна: Направих толкова много за Ливърпул, а сега ме хвърлят под автобуса

Салах избухна: Направих толкова много за Ливърпул, а сега ме хвърлят под автобуса

  • 6 дек 2025 | 23:47
  • 31316
  • 52
ЦСКА с болезнено поражение край морето, впечатляващата серия на "червените" приключи

ЦСКА с болезнено поражение край морето, впечатляващата серия на "червените" приключи

  • 6 дек 2025 | 19:23
  • 96794
  • 532