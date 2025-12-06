Популярни
29-о издание на международната бойна верига SENSHI
  1. Sportal.bg
  2. Черно море
Илиан Илиев: В такива условия трябва да дадеш повече битка

  • 6 дек 2025 | 19:42
  • 820
  • 1

Наставникът на Черно море Илиан Илиев похвали тима си след успеха с 2:0 над ЦСКА.

„Тежък терен. Атмосферните условия не бяха добри, особено вятърът. Той попречи на двата отбора. Знаехме, че в такива условия футболните достойнства няма да са най-важни, а ще трябва повече битка. Имахме една тренировка да поработим тактически. Трябваше да реагираме. Радвам се, че с малкото време, което имахме за тренировки, успяхме да се подготвим. Доволен съм от себераздаването. Има какво да подобряваме в игрови план. Не сме искали да изненадаме никого, а да дадем числено превъзходство в нашата защита. Имахме присъствие в наказателното поле при центриранията. Имахме и план Б. Условията ни помогнаха след нашия гол. Радвам се, че Берк се върна. Кристиян също си свърши работата. Доволен съм, че дойдоха хора да ни подкрепят. С два лоши мача ставаме най-лошите и е нормално да има отлив на публика. Трябва да си променим манталитета. Благодаря на тези хора, които дойдоха на стадиона и на тези, които прежалиха времето си въпреки атмосферните условия“.

