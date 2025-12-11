Зак Браун игра тенис с Джокович и Вавринка

Големият шеф на Макларън Зак Браун се похвали в социалните мрежи, че е играл тенис с Новак Джокович и Стан Вавринка. Американецът не даде подробности за повода за сблъсъка на корта, но показа, че в мача на двойки той е играл с Джокович.
“Не можах да устоя на шанса да играе заедно с тези абсолютни легенди - коментира под снимките с двамата тенисисти Браун. - Благодаря на Новак и Стан за спортсменството, както и за това, че ме сритаха здраво на корта. Общо тримата имаме 27 титли от Големия шлем.”
Тепърва ще се обсъжда статутът на пилотите в Макларън
След финала на сезона във Формула 1 в Абу Даби Браун обяви, че Оскар Пиастри също ще стане световен шампион с Макларън, но засега дискусията за това дали и двамата пилоти на тима ще имат равен шанс в битката за титлата, все още не е започнала.
Инцидентът в Барселона ли провали Верстапен?
Снимки: Sportal.bg