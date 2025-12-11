Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове
  3. Тепърва ще се обсъжда статутът на пилотите в Макларън

Тепърва ще се обсъжда статутът на пилотите в Макларън

  • 11 дек 2025 | 15:19
  • 494
  • 0

Екипът на Оскар Пиастри ще иска дискусия в Макларън относно статута на двамата пилоти на тима през сезон 2026, след като Ландо Норис стана световен шампион, а австралиецът остана трети в крайното класиране.

Тази прогноза направи бившият пилот във Формула 1 Хуан Пабло Монтоя, който коментира края на сезона в световния шампионат и еволюцията на динамиката между двамата пилоти на отбора.

Инцидентът в Барселона ли провали Верстапен?
Инцидентът в Барселона ли провали Верстапен?

“Големият въпрос, на който трябва да си отговори Оскар сега е, дали догодина той ще може отново да победи Ландо - обясни колумбиецът. - Дали тимът ще се промени? Дали в Макларън ще се промени нещо, след като Ландо стана световен шампион?

“Тук не става въпрос само за Оскар, а за всички в неговия лагер, хората там ще си задават същите въпроси, дали той трябва да остане в Макларън, дали той трябва да си търси друг отбор? Ще има много въпроси, които чакат своите отговори.”

Хамилтън няма намерение да се отказва от Формула 1
Хамилтън няма намерение да се отказва от Формула 1

Веднага след края на сезона шефът на Макларън Зак Браун заяви, че Пиастри ще стане световен шампион с отбора, а по-рано през годината се появиха спекулации, че австралиецът може да потърси изход от отбора и да поеме в посока Ферари.

Дръзки крадци завързаха Вили Вебер и го обраха
Дръзки крадци завързаха Вили Вебер и го обраха
Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Моторни спортове

Дръзки крадци завързаха Вили Вебер и го обраха

Дръзки крадци завързаха Вили Вебер и го обраха

  • 11 дек 2025 | 13:01
  • 1436
  • 4
Хамилтън няма намерение да се отказва от Формула 1

Хамилтън няма намерение да се отказва от Формула 1

  • 11 дек 2025 | 12:50
  • 1280
  • 4
Sportal Motorsport: Как Ландо Норис стигна до световната титла?

Sportal Motorsport: Как Ландо Норис стигна до световната титла?

  • 10 дек 2025 | 08:11
  • 8649
  • 11
Леклер: Следващата година ще е решаваща

Леклер: Следващата година ще е решаваща

  • 9 дек 2025 | 19:26
  • 3987
  • 5
Исак Хаджар: Беше хубаво да направя първите ми обиколка като пилот на Ред Бул

Исак Хаджар: Беше хубаво да направя първите ми обиколка като пилот на Ред Бул

  • 9 дек 2025 | 19:11
  • 2779
  • 2
Доктор Марко даде шанс на 18 пилоти да карат във Формула 1

Доктор Марко даде шанс на 18 пилоти да карат във Формула 1

  • 9 дек 2025 | 18:28
  • 3325
  • 3
Виж всички

Водещи Новини

11-те на Левски и Витоша

11-те на Левски и Витоша

  • 11 дек 2025 | 16:24
  • 4996
  • 12
Нов труден тест за Лудогорец в Лига Европа - този път срещу ПАОК и Десподов

Нов труден тест за Лудогорец в Лига Европа - този път срещу ПАОК и Десподов

  • 11 дек 2025 | 08:00
  • 9025
  • 22
Слот и Салах ще имат ключов разговор в следващите 48 часа, пет клуба имат интерес към египтянина

Слот и Салах ще имат ключов разговор в следващите 48 часа, пет клуба имат интерес към египтянина

  • 11 дек 2025 | 13:53
  • 8801
  • 11
Sportal Fight Club със световните шампиони по кикбокс Димитрова и Радулов и съдията Божинов

Sportal Fight Club със световните шампиони по кикбокс Димитрова и Радулов и съдията Божинов

  • 11 дек 2025 | 15:10
  • 1441
  • 0
Въпреки загубата от Ман Сити Алонсо ще запази работата си… засега

Въпреки загубата от Ман Сити Алонсо ще запази работата си… засега

  • 11 дек 2025 | 10:35
  • 11774
  • 21
Котев за домакинството ни на Евро 2028: Щастлив съм, че този труд, който полагаме всекидневно, се вижда

Котев за домакинството ни на Евро 2028: Щастлив съм, че този труд, който полагаме всекидневно, се вижда

  • 11 дек 2025 | 11:46
  • 2865
  • 10