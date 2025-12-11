Тепърва ще се обсъжда статутът на пилотите в Макларън

Екипът на Оскар Пиастри ще иска дискусия в Макларън относно статута на двамата пилоти на тима през сезон 2026, след като Ландо Норис стана световен шампион, а австралиецът остана трети в крайното класиране.

Тази прогноза направи бившият пилот във Формула 1 Хуан Пабло Монтоя, който коментира края на сезона в световния шампионат и еволюцията на динамиката между двамата пилоти на отбора.

“Големият въпрос, на който трябва да си отговори Оскар сега е, дали догодина той ще може отново да победи Ландо - обясни колумбиецът. - Дали тимът ще се промени? Дали в Макларън ще се промени нещо, след като Ландо стана световен шампион?

“Тук не става въпрос само за Оскар, а за всички в неговия лагер, хората там ще си задават същите въпроси, дали той трябва да остане в Макларън, дали той трябва да си търси друг отбор? Ще има много въпроси, които чакат своите отговори.”

Веднага след края на сезона шефът на Макларън Зак Браун заяви, че Пиастри ще стане световен шампион с отбора, а по-рано през годината се появиха спекулации, че австралиецът може да потърси изход от отбора и да поеме в посока Ферари.

