Въпреки загубата от Ман Сити Алонсо ще запази работата си… засега

Чаби Алонсо няма да бъде уволнен днес, въпреки че Реал Мадрид загуби от Манчестър Сити, допускайки второ поредно поражение на “Сантиаго Бернабеу”. След провала срещу Селта в испанските медии се появи информация, че ръководството на кралския клуб е поставило ултиматум на испанеца отборът да покаже реакция срещу Манчестър Сити. Мнозина предвиждаха, че загуба срещу “гражданите” ще сложи край на престоя на Алонсо в Реал.

Според повечето източници в Испания обаче Алонсо няма да бъде уволнен сега и той със сигурност ще води отбора в мача с Алавес в неделя. Лош резултат там обаче вероятно ще доведе до раздяла с бившия треньор на Байер (Леверкузен).

🚨 Xabi Alonso will NOT be sacked by Real Madrid for the moment. ❌🇪🇸



(Source: @marca) pic.twitter.com/09DkR13R2w — Transfer News Live (@DeadlineDayLive) December 11, 2025

По време и след вчерашния мач Алонсо получи много сериозна подкрепа от повечето от играчите. Родриго отиде до треньора още след гола си, а след последния съдийски Тибо Куртоа, Винисиус и Раул Асенсио отправиха много силни послания в подкрепа на Алонсо.

Куртоа: Ще защитаваме треньора до смърт

В социалните мрежи се появиха и кадри с фенове на Реал, които спират колата на треньора около “Бернабеу” и му казват: “Търпение, Чави! Вярваме в теб”.

Ако не друго, вчерашният двубой доказа, че спекулациите, че Алонсо е загубил съблекалнята, не отговарят на истината. Сега обаче бившият халф трябва да постигне постоянството в резултатите, което в момента липсва.

🚨Les supporters du Real Madrid soutiennent Xabi Alonso à la sortie du Bernabéu :



🗣️ « Patience, Xabi. On croit en toi. »



pic.twitter.com/RRwOHGKftB — Le Journal du Real (@lejournaldureal) December 11, 2025

Следвай ни:

Снимки: Imago