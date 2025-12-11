Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове
  3. Какво е казал доктор Марко на Верстапен на раздяла?

Какво е казал доктор Марко на Верстапен на раздяла?

  • 11 дек 2025 | 16:06
  • 483
  • 0

Доктор Хелмут Марко и Ред Бул се разделят, а бившият пилот разказа как е минал последният му разговор с Макс Верстапен, в който той е информирал 4-кратният световен шампион във Формула 1, че се оттегля.

“Разговорът ни беше много емоционален, Макс се разчувства, аз - също - потвърди доктор Марко. - По-скоро, и двамата бяхме меланхолично настроени.

Инцидентът в Барселона ли провали Верстапен?
Инцидентът в Барселона ли провали Верстапен?

“Припомнихме си това, което постигнахме заедно. Казахме си, че никога не сме мислили или сме си представяли, че всичко това може да се случи. Аз наистина мисля така. Когато за първи път срещнах Макс и подписахме с него, не съм вярвал, че той ще постигне такива успехи.”

“Не мисля, че Макс е стигнал върха на възможностите си - беше убеден Марко. - Но това зависи с какво ще разполага той през следващите сезони, ако има подходящият автомобил, то той може да вземе още една-две титли.”

Тепърва ще се обсъжда статутът на пилотите в Макларън
Тепърва ще се обсъжда статутът на пилотите в Макларън
Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Моторни спортове

Дръзки крадци завързаха Вили Вебер и го обраха

Дръзки крадци завързаха Вили Вебер и го обраха

  • 11 дек 2025 | 13:01
  • 1439
  • 4
Хамилтън няма намерение да се отказва от Формула 1

Хамилтън няма намерение да се отказва от Формула 1

  • 11 дек 2025 | 12:50
  • 1281
  • 4
Sportal Motorsport: Как Ландо Норис стигна до световната титла?

Sportal Motorsport: Как Ландо Норис стигна до световната титла?

  • 10 дек 2025 | 08:11
  • 8649
  • 11
Леклер: Следващата година ще е решаваща

Леклер: Следващата година ще е решаваща

  • 9 дек 2025 | 19:26
  • 3987
  • 5
Исак Хаджар: Беше хубаво да направя първите ми обиколка като пилот на Ред Бул

Исак Хаджар: Беше хубаво да направя първите ми обиколка като пилот на Ред Бул

  • 9 дек 2025 | 19:11
  • 2779
  • 2
Доктор Марко даде шанс на 18 пилоти да карат във Формула 1

Доктор Марко даде шанс на 18 пилоти да карат във Формула 1

  • 9 дек 2025 | 18:28
  • 3326
  • 3
Виж всички

Водещи Новини

11-те на Левски и Витоша

11-те на Левски и Витоша

  • 11 дек 2025 | 16:24
  • 5120
  • 12
Нов труден тест за Лудогорец в Лига Европа - този път срещу ПАОК и Десподов

Нов труден тест за Лудогорец в Лига Европа - този път срещу ПАОК и Десподов

  • 11 дек 2025 | 08:00
  • 9072
  • 22
Слот и Салах ще имат ключов разговор в следващите 48 часа, пет клуба имат интерес към египтянина

Слот и Салах ще имат ключов разговор в следващите 48 часа, пет клуба имат интерес към египтянина

  • 11 дек 2025 | 13:53
  • 8835
  • 11
Sportal Fight Club със световните шампиони по кикбокс Димитрова и Радулов и съдията Божинов

Sportal Fight Club със световните шампиони по кикбокс Димитрова и Радулов и съдията Божинов

  • 11 дек 2025 | 15:10
  • 1465
  • 0
Въпреки загубата от Ман Сити Алонсо ще запази работата си… засега

Въпреки загубата от Ман Сити Алонсо ще запази работата си… засега

  • 11 дек 2025 | 10:35
  • 11788
  • 21
Котев за домакинството ни на Евро 2028: Щастлив съм, че този труд, който полагаме всекидневно, се вижда

Котев за домакинството ни на Евро 2028: Щастлив съм, че този труд, който полагаме всекидневно, се вижда

  • 11 дек 2025 | 11:46
  • 2894
  • 10