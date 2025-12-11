Какво е казал доктор Марко на Верстапен на раздяла?

Доктор Хелмут Марко и Ред Бул се разделят, а бившият пилот разказа как е минал последният му разговор с Макс Верстапен, в който той е информирал 4-кратният световен шампион във Формула 1, че се оттегля.

“Разговорът ни беше много емоционален, Макс се разчувства, аз - също - потвърди доктор Марко. - По-скоро, и двамата бяхме меланхолично настроени.

“Припомнихме си това, което постигнахме заедно. Казахме си, че никога не сме мислили или сме си представяли, че всичко това може да се случи. Аз наистина мисля така. Когато за първи път срещнах Макс и подписахме с него, не съм вярвал, че той ще постигне такива успехи.”

“Не мисля, че Макс е стигнал върха на възможностите си - беше убеден Марко. - Но това зависи с какво ще разполага той през следващите сезони, ако има подходящият автомобил, то той може да вземе още една-две титли.”

