Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Реал Мадрид
  3. Куртоа: Ще защитаваме треньора до смърт

Куртоа: Ще защитаваме треньора до смърт

  • 11 дек 2025 | 09:36
  • 1581
  • 0
Куртоа: Ще защитаваме треньора до смърт

Белгийският национален вратар на Реал Мадрид Тибо Куртоа заяви след поражението от Манчестър Сити (1:2), че отборът е обединен зад треньора си Чаби Алонсо, чиято позиция е сериозно застрашена.

"Мисля, че днес доказахме, че сме обединен отбор, че подкрепяме треньора и че всички се борихме, за да променим динамиката", каза вратарят след втората поредна загуба в рамките на три дни на "Сантиаго Бернабеу".

"Разбирам гнева след серия от такива мачове, но мисля, че реагирахме на терена, направихме всичко, каквото можахме и загубихме от много добър съперник. Всички тук ще защитаваме треньора до смърт. И печелейки срещу Алавес в неделя, можем да променим динамиката", смята той.

Следвай ни:

Снимки: Imago

Още от Футбол свят

Трудни гостувания за фаворитите в Лига Европа

Трудни гостувания за фаворитите в Лига Европа

  • 11 дек 2025 | 06:30
  • 2097
  • 0
Конте след загубата в Лисабон: Съставът ни е къс и нямаме възможност за ротации

Конте след загубата в Лисабон: Съставът ни е къс и нямаме възможност за ротации

  • 11 дек 2025 | 06:16
  • 2649
  • 0
В Лигата на конференциите отново няма да е скучно

В Лигата на конференциите отново няма да е скучно

  • 11 дек 2025 | 06:00
  • 1254
  • 0
Гурбан Гурбанов: Ако имаме шанс за плейофите, ще го използваме

Гурбан Гурбанов: Ако имаме шанс за плейофите, ще го използваме

  • 11 дек 2025 | 05:39
  • 1836
  • 0
Партизан напира за доскорошен футболист на Цървена звезда

Партизан напира за доскорошен футболист на Цървена звезда

  • 11 дек 2025 | 05:14
  • 2066
  • 0
Фред Грим: Вървим в правилната посока

Фред Грим: Вървим в правилната посока

  • 11 дек 2025 | 04:38
  • 1973
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Нов труден тест за Лудогорец в Лига Европа - този път срещу ПАОК и Десподов

Нов труден тест за Лудогорец в Лига Европа - този път срещу ПАОК и Десподов

  • 11 дек 2025 | 08:00
  • 3470
  • 11
Левски закрива 2025-а с привидно лек мач за Купата

Левски закрива 2025-а с привидно лек мач за Купата

  • 11 дек 2025 | 07:30
  • 7791
  • 21
Въпреки загубата от Ман Сити Алонсо ще запази работата си… засега

Въпреки загубата от Ман Сити Алонсо ще запази работата си… засега

  • 11 дек 2025 | 10:35
  • 1950
  • 0
Манчестър Сити също наказа Реал в Мадрид

Манчестър Сити също наказа Реал в Мадрид

  • 10 дек 2025 | 23:07
  • 57767
  • 367
Перфектна вечер за Арсенал - шеста победа, красиви голове и сигурно място в топ 8 на ШЛ

Перфектна вечер за Арсенал - шеста победа, красиви голове и сигурно място в топ 8 на ШЛ

  • 10 дек 2025 | 23:55
  • 28967
  • 11
ПСЖ не успя да пробие страхотен Унай Симон, но си гарантира мястото в директните елиминации

ПСЖ не успя да пробие страхотен Унай Симон, но си гарантира мястото в директните елиминации

  • 10 дек 2025 | 23:51
  • 17357
  • 5