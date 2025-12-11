Куртоа: Ще защитаваме треньора до смърт

Белгийският национален вратар на Реал Мадрид Тибо Куртоа заяви след поражението от Манчестър Сити (1:2), че отборът е обединен зад треньора си Чаби Алонсо, чиято позиция е сериозно застрашена.

"Мисля, че днес доказахме, че сме обединен отбор, че подкрепяме треньора и че всички се борихме, за да променим динамиката", каза вратарят след втората поредна загуба в рамките на три дни на "Сантиаго Бернабеу".

"Разбирам гнева след серия от такива мачове, но мисля, че реагирахме на терена, направихме всичко, каквото можахме и загубихме от много добър съперник. Всички тук ще защитаваме треньора до смърт. И печелейки срещу Алавес в неделя, можем да променим динамиката", смята той.

