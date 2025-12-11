Манчестър Юнайтед взима Рамос?

Легендарният испански защитник Серхио Рамос може да продължи кариерата си във Висшата лига, като Манчестър Юнайтед се споменава като потенциална дестинация.

Според информация, публикувана от Cadena SER, Рамос сам се е предложил на английския гранд. След като напусна мексиканския Монтерей, опитният централен защитник отново е свободен да избере нов отбор. Ръководството на Манчестър Юнайтед сериозно обмисля тази опция. Смята се, че огромният опит на Рамос би бил от неоценима полза за развитието на младите таланти в защитата, като Лени Йоро, Ейдън Хевън и Патрик Доргу, както и за младия вратар Сене Ламенс.

🚨🚨| BREAKING: Manchester United have formally put forward an offer to sign Sergio Ramos in the January window. 🇪🇸🔴



[@La_SER via @centredevils] pic.twitter.com/Zyc3YlTxDd — CentreGoals. (@centregoals) December 10, 2025

Рамос все още таи амбиции да играе за националния отбор на Испания на предстоящото Световно първенство. Той вярва, че преминаването в клуб от ранга на Манчестър Юнайтед би било ясен сигнал към селекционера Луис Де Ла Фуенте, че все още притежава качества за най-високото ниво на футбола. Със 180 мача за националния отбор Рамос е жива легенда на испанския футбол. С „Ла Фурия Роха“ той е печелил две Европейски първенства и Световното първенство през 2010 година в Южна Африка. Клубната му кариера, белязана от трофеи с Реал Мадрид, включваше и периоди в Пари Сен Жермен и родния му клуб Севиля.

След кратък престой в Мексико Рамос е готов за завръщане на голямата европейска сцена. Основната цел, както за него, така и за Юнайтед, би била завръщане в Шампионската лига, като се има предвид, че клубът от Олд Трафорд не участва в европейските турнири този сезон. Предстои да видим дали новият мениджър Рубен Аморим ще разпознае възможността да получи в лицето на Рамос лидер и ментор за своя млад отбор.