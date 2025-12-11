Унай Емери отново остави Харви Елиът извън групата на отбора за Лига Европа

Мениджърът на Астън Вила Унай Емери отново е оставил нападателя на Астън Вила Харви Елиът извън групата на отбора за мача срещу швейцарския Базел от Лига Европа, съобщи „Скай Спортс“.

22-годишният англичанин за последно игра за Астън Вила на 10 октомври срещу Фейенорд във втория по сила евротурнир. От началото на сезона той има само 5 участия във всички турнири, след пристигането си под наем от Ливърпул през лятото. Вила ще е задължен да закупи Елиът за трансферна сума от 35 милиона паунда, но само в случай, че той изиграе 10 мача за бирмингамци.

„Обсъждаме ситуацията с него. Той не е тук с нас. Надявам се да вземем най-доброто решение и за него, и за нас. Уважавам го като играч и като човек. Тренира добре, но имаме известна ситуация с него. Искам да намерим решение за него да играе постоянно, независимо дали ще продължи кариерата си с нас, или не“, заяви Емери.

„Говорил съм с него два или три пъти за ситуацията, в която се намираме. Той е под наем при нас, но не е сигурно дали ще остане с постоянен договор“, добави испанският специалист.

Астън Вила заема третото в Лига Европа с 12 точки, наравно с лидера Олимпик Лион, но с по-лоша голова разлика. Тази вечер английският клуб гостува на Базел, а следващите му два мача в надпреварата са гостуване на Фенербахче в Истанбул и домакинство на РБ Залцбург (Австрия).