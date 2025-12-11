Левски без ключови играчи срещу Витоша (Бистрица)

Слушай на живо: Левски - Витоша (Бистрица)
Старши треньорът на Левски Хулио Веласкес определи групата на тима за двубоя от Sesame Купа на България срещу Витоша (Бистрица). Извън състава са трима от най-важните футболисти на "сините" - Георги Костадинов, Евертон Бала и Мустафа Сангаре.
Групата на Левски:
Мартин Луков, Светослав Вуцов, Майкон, Кристиан Макун, Цунами, Фабио Лима, Карлос Охене, Гашпер Търдин, Алдаир, Патрик Мислович, Никола Серафимов, Рилдо, Акрам Бурас, Оливер Камдем, Кристиан Димитров, Борислав Рупанов, Марин Петков, Карл Фабиен, Радослав Кирилов