  1. Sportal.bg
  2. Левски
  3. Левски без ключови играчи срещу Витоша (Бистрица)

Левски без ключови играчи срещу Витоша (Бистрица)

  • 11 дек 2025 | 11:14
  • 5572
  • 2
Слушай на живо
Слушай на живо: Левски - Витоша (Бистрица)

Старши треньорът на Левски Хулио Веласкес определи групата на тима за двубоя от Sesame Купа на България срещу Витоша (Бистрица). Извън състава са трима от най-важните футболисти на "сините" - Георги Костадинов, Евертон Бала и Мустафа Сангаре.

Левски закрива 2025-а с привидно лек мач за Купата
Левски закрива 2025-а с привидно лек мач за Купата

Групата на Левски:

Мартин Луков, Светослав Вуцов, Майкон, Кристиан Макун, Цунами, Фабио Лима, Карлос Охене, Гашпер Търдин, Алдаир, Патрик Мислович, Никола Серафимов, Рилдо, Акрам Бурас, Оливер Камдем, Кристиан Димитров, Борислав Рупанов, Марин Петков, Карл Фабиен, Радослав Кирилов

Още от БГ Футбол

Нов труден тест за Лудогорец в Лига Европа - този път срещу ПАОК и Десподов

Нов труден тест за Лудогорец в Лига Европа - този път срещу ПАОК и Десподов

  • 11 дек 2025 | 08:00
  • 4969
  • 14
Левски закрива 2025-а с привидно лек мач за Купата

Левски закрива 2025-а с привидно лек мач за Купата

  • 11 дек 2025 | 07:30
  • 10603
  • 33
Валери Божинов: Писна ми да ни третират като глупаци

Валери Божинов: Писна ми да ни третират като глупаци

  • 11 дек 2025 | 00:38
  • 2385
  • 9
Разван Луческу предупреди: Лудогорец е отбор, който обича да доминира

Разван Луческу предупреди: Лудогорец е отбор, който обича да доминира

  • 10 дек 2025 | 20:35
  • 2469
  • 0
Десподов преди битката с Лудогорец: Много е хубаво, че отново съм тук, но утре съм от другата страна

Десподов преди битката с Лудогорец: Много е хубаво, че отново съм тук, но утре съм от другата страна

  • 10 дек 2025 | 20:27
  • 10308
  • 15
ПАОК без официална тренировка на "Хювефарма Арена"

ПАОК без официална тренировка на "Хювефарма Арена"

  • 10 дек 2025 | 19:34
  • 1307
  • 1
