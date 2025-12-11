Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Борусия (Дортмунд)
Нико Ковач: Разочаровани сме, не бяхме много умни

  • 11 дек 2025 | 11:05
  • 139
  • 0
Старши треньорът на Борусия (Дортмунд) Нико Ковач изрази разочарование от равенството 2:2 с Бодьо/Глимт в 6-ия кръг на Шампионската лига. Дортмунд на два пъти повежда в резултата с два гола на Юлиан Брант, но норвежците измъкнаха точка с гол на Йенс Петер Хауге в 75-а минута.

„Разочаровани сме. Не успяхме да увеличим преднината си два пъти и да решим изхода на мача. Не бяхме много умни в ситуациите, в които допуснахме голове, така че днешният мач беше изключително разочароващ“, коментира Ковач.

Борусия Дортмунд е на 10-о място в класирането на Шампионската лига с 11 точки. Бодьо-Глимт е 32-ра с три точки.

Снимки: Imago

