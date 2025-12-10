Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Лудогорец
  3. Лудогорец обяви организацията и мерките за сигурност за двубоя с ПАОК

Лудогорец обяви организацията и мерките за сигурност за двубоя с ПАОК

  • 10 дек 2025 | 12:53
  • 254
  • 0

Лудогорец обяви организацията си и мерките за сигурност преди и по време на двубоя с ПАОК от 6-ия кръг на Лига Европа. Двата тима се изправят един срещу друг в четвъртък (11 декември) от 19:45 часа.

Румънец ще свири Лудогорец - ПАОК
Румънец ще свири Лудогорец - ПАОК

Ето какво пишат от Лудогорец:

Организация и мерки за сигурност преди Лудогорец – ПАОК

ПФК Лудогорец уведомява всички фенове, които ще гледат на живо мача от VI кръг на основната фаза в Лига Европа срещу гръцкия ПАОК в четвъртък (11 декември) от 19:45 ч., че в същия ден стадион „Хювефарма Арена“ ще отвори врати в 17:45 ч.

Клубът призовава всички привърженици да пристигнат по-рано и да заемат местата си своевременно. Молим за стриктно спазване на правилата, за да се избегне струпване по входовете и пътеките. Стюардите ще следят строго пътеходите да не се блокират и да останат свободни през целия мач.

Организираните фенове на ПАОК ще бъдат настанени в блок 1 в сектора за гостуващи привърженици.

ВАЖНО! ПФК Лудогорец е длъжен да спази изискването на УЕФА и да предостави 200 билета 1-ва категория за фенове на ПАОК в блок 2 на сектор „В“ – от 5-и до 15-и ред, както и пропуски за спонсори на УЕФА в същия блок. По тази причина молим феновете на Лудогорец за толерантно отношение по време на двубоя.

Тъй като билетите са поименни, призоваваме всички фенове да носят документ за самоличност.

Клубът напомня, че в момента се продават билети на клубната база в Разград, както и на билетната каса на ул. „Васил Левски“. Днес гишето ще работи от 16:00 до 19:00 ч., а утре – от 10:00 ч. до първия съдийски сигнал.

Утре фенкараваната на стадиона отваря в 17:00 ч.

Клубът съобщава, че на „Хювефарма Арена“ няма да бъдат допускани фенове в нетрезво състояние, както и лица, носещи оръжия, опасни предмети, пиротехнически средства, запалки, бутилки, шишенца с парфюм и дезодорант. Расистките скандирания, както и използването на лазери от трибуните по време на мача, са строго забранени. ПФК Лудогорец напомня, че всички привърженици подлежат на щателна проверка на входовете, като забранените предмети ще бъдат изземвани.

Присъстващите, които са под 18 години, трябва да представят попълнена декларация от настойник. Такива се раздават персонално при покупката на билет. При необходимост може да се използва линк, наличен в портала за онлайн билети tickets.ludogorets.com, както и на главната страница на официалния сайт на клуба: www.ludogorets.com

