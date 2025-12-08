Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Лудогорец
  3. Хьогмо: Не е много лесно да играем в подобен цикъл

Хьогмо: Не е много лесно да играем в подобен цикъл

  • 8 дек 2025 | 19:58
  • 977
  • 0

Старши треньорът на Лудогорец Пер-Матиас Хьогмо заяви след края на срещата със Славия (1:1), че отборът му е имал достатъчно възможности да стигне до обрат срещу "белите". Това бе първа грешна стъпка за разградчани под ръководството на своя нов наставник, който стартира с четири поредни победи.

"Със сигурност не е приятно да получиш гол след само няколко секунди футбол. Оттам насетне нашият план се промени. Славия се отбранява много добре в собственото наказателно поле. Създадохме много ситуации, но вкарахме само едно попадение. През второто полувреме имахме достатъчно възможности, за да спечелим. Доволен съм от начина, по който действахме след почивката.

Славия не се даде на Лудогорец в здрав сблъсък в Разград
Славия не се даде на Лудогорец в здрав сблъсък в Разград

През първата част не успяхме да печелим надиграванията един на един. Това променихме през второто полувреме. Не е много лесно да играем в подобен цикъл. Вършим много работа. Играчите разбират това, което искаме от тях. Вярвам, че се подобряваме и ще изглеждаме по още по-добър начин.

Много добре знаем каква е разликата с Левски. Знаем, че трябва да печелим всеки един двубой. Програмата е много натоварена. Фокусирани сме върху това, което предстои в следващия мач. Опитваме се да се подобряваме във всяко едно отношение.

Двубоят тази вечер вече е в историята. Имаме малко време до четвъртък, трябва да се възстановим. Ще опитаме да бъдем готови за мача с ПАОК. Победата срещу Селта ни дава сериозни шансове за продължаване напред. Надявам се да го направим", сподели Хьогмо.

Следвай ни:

Снимки: Startphoto

Още от БГ Футбол

Нтумба: Имахме шансове дори да спечелим

Нтумба: Имахме шансове дори да спечелим

  • 8 дек 2025 | 19:45
  • 826
  • 0
Лазар Марин: Трудът ни се възнаграждава по най-добрия начин

Лазар Марин: Трудът ни се възнаграждава по най-добрия начин

  • 8 дек 2025 | 19:43
  • 559
  • 0
Славия не се даде на Лудогорец в здрав сблъсък в Разград

Славия не се даде на Лудогорец в здрав сблъсък в Разград

  • 8 дек 2025 | 19:30
  • 46841
  • 246
Текпетей получи награда за своя мач №200 за Лудогорец

Текпетей получи награда за своя мач №200 за Лудогорец

  • 8 дек 2025 | 18:46
  • 656
  • 1
Трима се завръщат за Монтана срещу Ботев (Враца), основен защитник пропуска северозападното дерби

Трима се завръщат за Монтана срещу Ботев (Враца), основен защитник пропуска северозападното дерби

  • 8 дек 2025 | 17:23
  • 659
  • 0
Иван Стоянов: Апетитът идва с яденето, стремим се към най-високото

Иван Стоянов: Апетитът идва с яденето, стремим се към най-високото

  • 8 дек 2025 | 17:15
  • 1007
  • 2
Виж всички

Водещи Новини

Славия не се даде на Лудогорец в здрав сблъсък в Разград

Славия не се даде на Лудогорец в здрав сблъсък в Разград

  • 8 дек 2025 | 19:30
  • 46841
  • 246
Владо Николов обяви пред Sportal.bg какво е бъдещето на Алекс и Мони

Владо Николов обяви пред Sportal.bg какво е бъдещето на Алекс и Мони

  • 8 дек 2025 | 17:34
  • 26945
  • 2
ЦСКА 1948 отново се спъна в Добруджа и пропусна да скъси дистанцията до Левски

ЦСКА 1948 отново се спъна в Добруджа и пропусна да скъси дистанцията до Левски

  • 8 дек 2025 | 16:52
  • 30859
  • 85
Съставите на Торино и Милан

Съставите на Торино и Милан

  • 8 дек 2025 | 20:55
  • 491
  • 4
Потвърдено: Салах остана извън групата на Ливърпул за гостуването на Интер

Потвърдено: Салах остана извън групата на Ливърпул за гостуването на Интер

  • 8 дек 2025 | 17:09
  • 14985
  • 13
Драма в голям български клуб, шефовете предложиха на всички играчи да напуснат тима

Драма в голям български клуб, шефовете предложиха на всички играчи да напуснат тима

  • 8 дек 2025 | 12:55
  • 52599
  • 57