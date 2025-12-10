Текпетей: Имах върхове и падения, но съм благодарен за подкрепата и любовта

Крилото на Лудогорец Бърнард Текпетей записа мач №201 с екипа на "орлите" при равенството 1:1 срещу Славия. Преди срещата той беше награден с плакет от спортния директор Георги Караманджуков по повод двубой №200, който бе отбелязан на 4 декември при победата с 2:0 над Добруджа в първенството. За тези срещи Текпетей има 45 гола и 38 асистенции.

Румънец ще свири Лудогорец - ПАОК

"Искам да кажа едно голямо благодаря. 200 мача не се постигат лесно. Имах върхове и падения, но съм благодарен за подкрепата и любовта, която получих от Лудогорец, откакто съм в клуба. Бог да благослови всички. Продължаваме да преследваме целите си" заяви ганайското крило пред официалните канали на шампионите.