Атлетико се огъна и на "Сан Мамес"

Атлетико Мадрид допусна втора поредна загуба в Ла Лига и отново се отдалечи от върха в класирането. "Дюшекчиите" отстъпиха с 0:1 при визитата си на Атлетик Билбао и за първи път през сезона не успяха да вкарат гол. Досега тимът на Диего Симеоне неизменно повеждаше в резултата, но днес допусна късно попадение, дело на Алекс Беренгер, което се оказа единствено в двубоя.

Домакините бяха по-активни през целия мач и заслужено стигнаха до трите точки. Само преди няколко дни феновете на "Сан Мамес" останаха разочаровани след загубата с 0:3 от Реал Мадрид, но отборът на Ернесто Валверде показа истинското си лице срещу другия столичен гранд.

Диего Симеоне трябваше да се справя със сериозни кадрови проблеми, най-вече в защита. Аржентинският специалист постави до Клеман Лангле десния бек Марк Пубил, а като крайни бранители стартираха Науел Молина и Давид Ханцко. В предни позиции си партнираха Хулиан Алварес и Тиаго Алмада.

Първите минути бяха по-добри за домакините, но Ойхан Сансет закъсня да засече прострелно центриране от левия фланг, а Горка Гурусета пропусна от чиста позиция след грешка на Пабло Бариос. Нико Уилямс беше много активен и постоянно тормозеше защитата на столичани. В 17-ата минута испанският национал шутира от въздуха, но топката премина над вратата.

Единственото опасно положение в полза на Атлетико дойде в ответната атака. Алмада се оказа непокрит в наказателното поле и шутира, но Унай Симон изби с крак. В 21-вата минута Беренгер центрира към Сансет, който прати топката встрани от целта. натискът на домакините се усилваше и Ян Облак парира диагонален удар на Нико Уилямс. Малко преди почивката Хулиан Алварес опита да изненада Унай Симон, но той внимаваше.

На полувремето Симеоне смени Конър Галахър, който имаше жълт картон, с Коке. "Дюшекчиите" взеха инициативата, но им беше трудно да преодолеят добре подредената защита на Атлетик. В 55-ата минута Нико Уилямс напредна отляво и центира по тревата, но Лангле със сетни сили изчисти в корнер.

С включването на Антоан Гризман, Александър Сьорлот и Матео Руджери Симеоне показа, че ще търси победата в края. В 71-вата минута Джулиано можеше да се разпише, но Унай Симон отрази неговия удар. Последва много добра контра на домакините и сериозен пропуск на Снасет, който от удобна позиция стреля високо над вратата.

В 84-ата минута Сьорлот стреля с глава, но право в ръцете на Симон. Домакините организираха контраатака, при която Нико Уилямс подаде на Беренгер, а той от границата на наказателното поле преодоля Облак.

В оставащото време Атлетико не направи нищо, за да избегне поражението. Тимът изпраща тежка седмица, в която загуби и от Барселона, като вече е на 9 точки зад каталунците.

Атлетик Билбао е на 7-а позиция с 23 точки, една по-малко от Бетис и Еспаньол.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages