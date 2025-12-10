Популярни
  • 10 дек 2025 | 06:00
  • 92
  • 0
ПСЖ излиза като фаворит на негостоприемния "Сан Мамес"

Атлетик Билбао и Пари Сен Жермен ще се изправят един срещу друг в мач от шестия кръг в основната фаза на Шампионската лига. Срещата на "Сан Мамес" е с начален час 22:00 и ще бъде ръководена от Даниел Зийберт. Баските се представят слабо в турнира, но със сигурност ще се опитат да дадат сериозен отпор на действащия европейски клубен шампион.

Разликата в представянето на двата отбора в Шампионската лига е очевидна. Пари Сен Жермен заема втора позиция с 12 точки от 5 изиграни мача, като парижани са отбелязали цели 19 гола и са допуснали 8. Това ги поставя сред фаворитите за директно класиране във фазата на елиминациите.

Атлетик Билбао се намира на 27-о място с едва 4 точки, като баските са вкарали само 4 гола и са допуснали 9. Тази среща е от огромно значение за домакините, които се нуждаят от победа, за да запазят шансовете си за продължаване в турнира.

Атлетик Билбао демонстрира непостоянна форма в последните си пет мача с две победи, едно равенство и две загуби. Тимът на Ернесто Валверде си върна настроението с успеха срещу Атлетико Мадрид в Ла Лига през уикенда. Преди това обаче тимът претърпя тежко поражение от Реал Мадрид с 0:3.

ПСЖ набира скорост с четири победи и само една загуба в последните си пет мача. Парижани разгромиха Рен с 5:0 в най-скорошния си мач от Лига 1. Единственото поражение на парижани дойде от Монако с 0:1. В предишния кръг на Шампионската лига ПСЖ постигна зрелищна победа над Тотнъм с 5:3.

Алекс Беренгер направи поредица от добри мачове за Атлетик и именно той донесе победата над Атлетико Мадрид. Нико Уилямс също ще бъде заплаха за вратата на ПСЖ, а под рамката ще е несменяемият Унай Симон.

Хвича Кварацхелия ще бъде едно от основните оръжия на гостите в двубоя на "Сан Мамес". Много ще се разчита и на бързината и техниката на Брадли Баркола.

За последно тези два отбора се срещнаха беше на 14 декември 2011 г. в мач от Лига Европа, когато Пари Сен Жермен победи Атлетик Билбао с 4:2. В първата среща баските спечелиха с 2:0 като домакин.

Съперниците ще премерят сили за първи път в Шампионската лига.

