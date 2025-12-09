ПСЖ без двама титуляри в Шампионската лига

Носителят на "Златната топка" Усман Дембеле и вратарят Люка Шевалие ще пропуснат гостуването на Пари Сен Жермен срещу Атлетик Билбао в Шампионската лига по футбол. Нападателят все още лекува вирусно заболяване, а Шевалие се възстановява от травма в десния глезен.Дембеле, който наскоро имаше контузии в прасеца и подколянно сухожилие, е с три мача и един гол през този сезон в Шампионската лига.Европейските първенци ще бъдат и без още един ключов футболист - Ашраф Хакими. Мароканският национал е с изкълчен глезен и опитва да се възстанови за Купата на африканските нации, която започва на 21 декември в родината му.Френските медии очакват на вратата на Пари Сен Жермен да стартира Матвей Сафонов.

Снимки: Gettyimages