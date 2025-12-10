Наполи направи смяна в ШЛ: Лукаку за Де Бройне

От Наполи са предприели извънредна смяна в регистрирания си състав за Шампионската лига, засягаща двете белгийски звезди на отбора, съобщават италианските медии.

Лукаку поднови тренировки

От списъка на “партенопеите” е изваден дълготрайно контузеният Кевин Де Бройне, а на негово място е включен нападателят Ромелу Лукаку. Както е известно, нападателят досега не беше регистриран за ШЛ заради тежката си мускулна контузия, а впоследствие сериозна травма получи и халфът. Сега обаче от Наполи са се възползвали от специално правило, според което могат да направят една смяна в позволения си състав преди изиграването на мача си от шестия кръг на турнира. Условието е замененият футболист да отсъства от игра за поне 60 дни, какъвто е случаят с Де Бройне.

🇧🇪Romelu Lukaku is reinstated in #Napoli’s UCL squad list. pic.twitter.com/JxL8wk7Crf — Napoli Zone (@TheNapoliZone) December 10, 2025

Така Лукаку ще може да бъде на разположение на Антонио Конте за мачовете с Копенхаген и Челси през януари. Въпреки това той няма да бъде на линия за днешното гостуване на Бенфика, тъй като едва вчера проведе първата си отборна тренировка от 14 август насам.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages