Наполи направи смяна в ШЛ: Лукаку за Де Бройне

От Наполи са предприели извънредна смяна в регистрирания си състав за Шампионската лига, засягаща двете белгийски звезди на отбора, съобщават италианските медии.
Лукаку поднови тренировки
От списъка на “партенопеите” е изваден дълготрайно контузеният Кевин Де Бройне, а на негово място е включен нападателят Ромелу Лукаку. Както е известно, нападателят досега не беше регистриран за ШЛ заради тежката си мускулна контузия, а впоследствие сериозна травма получи и халфът. Сега обаче от Наполи са се възползвали от специално правило, според което могат да направят една смяна в позволения си състав преди изиграването на мача си от шестия кръг на турнира. Условието е замененият футболист да отсъства от игра за поне 60 дни, какъвто е случаят с Де Бройне.
Така Лукаку ще може да бъде на разположение на Антонио Конте за мачовете с Копенхаген и Челси през януари. Въпреки това той няма да бъде на линия за днешното гостуване на Бенфика, тъй като едва вчера проведе първата си отборна тренировка от 14 август насам.
