Моуриньо омаловажи отсъствията в Наполи и отсече: Темата "Реал Мадрид" е затворена

Наполи гостува на „Луш“ тази сряда, за да се изправи срещу Бенфика в 6-ия кръг от груповата фаза на Шампионската лига, а Антонио Конте няма да може да разчита на две от големите фигури в отбора: белгийците Ромелу Лукаку и Кевин Де Бройне, които се възстановяват от сложни контузии.

Наставникът на "орлите" Жозе Моуриньо омаловажи отсъствието на двете звезди, припомняйки, че треньорът на италианския шампион разполага с достатъчно решения.

„Не ме карайте да се смея с липсващи играчи в Наполи. Няма Лукаку, но има Хойлунд и има Лука на пейката. Няма Де Бройне, има Лоботка и Елмас. Моите отсъствия ме карат да плача, което отговаря нашата философия. От момента, в който загубихме Лукебакио, казах, че не искам да плача, че искам да намеря решения... В състава на Наполи виждаш отбора, който играе, и забравяш кой липсва. А заради липсващите те преминаха към система, която, според мен, прави Наполи по-добър отбор“, отбеляза треньорът на Бенфика, предвиждайки трудности за „червените“.

"Това е много силен отбор, с две Скудета за кратък период от време. В момента играят по различен начин от този, по който играеха в началната фаза на сезона. Но аз казвам: за наше съжаление играят по различен начин. Много повече ми харесва как играят сега, отколкото как играеха преди“, завърши Моуриньо.

Моуриньо бе категоричен и в коментара си относно появилия се в Испания слух, че би искал да се завърне в Реал Мадрид, ако клубът реши да уволни Чаби Алонсо. Запитан по темата на пресконференцията преди двубоя с Наполи, треньорът на Бенфика неколкократно прекъсна журналиста, преди да сложи точка на въпроса.

„Ако, ако… Не ми задавайте този въпрос. Лесно ли е да се каже „не“ на Реал Мадрид? А лесно ли е да се каже „не“ на Бенфика? Дори не е нужно да затварям темата. Тя е затворена, вие я отворихте. Забравете за това“, отсече Моуриньо.

🚨 Jose Mourinho: “Real Madrid fans asked for my return? The matter is closed, it was you (journalists) who opened this. Nothing to it.” pic.twitter.com/4iPdrn9UTX — Madrid Xtra (@MadridXtra) December 9, 2025

Снимки: Gettyimages