Лукаку поднови тренировки

Белгийският нападател на Наполи Ромелу Лукаку, който отсъства от терените от месец август насам заради контузия, поднови тренировки с отбора във вторник, в навечерието на мача с Бенфика в Шампионската лига.

Лукаку получи контузия на коляното на 14 август и днес тренира наравно със съотборниците си, като на моменти имаше различни упражнения.

Много малко вероятно е белгиецът да се завърне в игра срещу Бенфика утре. Той вкара 14 гола и направи 10 асистенция в Серия А през миналия сезон. На излизане на терена, Лукаку каза на репортерите: "Ще се видим скоро".

32-годишният Ромелу Лукаку е един от любимците на треньора Антонио Конте, като през миналия сезон той стана шампион на Италия с Наполи.

В Шампионската лига Наполи заема скромното 20 място със 7 точки от пет мача до момента.

🛑 Live da Castel Volturno - Ancora lavoro differenziato per Romelu #Lukaku. Il belga si è rivolto ai cronisti presenti con un chiarissimo: «Ci vediamo presto!» pic.twitter.com/5fNEOZiZZ0 — Carlo Gioia (@carlo_gioiaa) December 9, 2025