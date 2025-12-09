Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Наполи
  3. Лукаку поднови тренировки

Лукаку поднови тренировки

  • 9 дек 2025 | 16:25
  • 356
  • 0
Лукаку поднови тренировки

Белгийският нападател на Наполи Ромелу Лукаку, който отсъства от терените от месец август насам заради контузия, поднови тренировки с отбора във вторник, в навечерието на мача с Бенфика в Шампионската лига.

Лукаку получи контузия на коляното на 14 август и днес тренира наравно със съотборниците си, като на моменти имаше различни упражнения.

Много малко вероятно е белгиецът да се завърне в игра срещу Бенфика утре. Той вкара 14 гола и направи 10 асистенция в Серия А през миналия сезон. На излизане на терена, Лукаку каза на репортерите: "Ще се видим скоро".

32-годишният Ромелу Лукаку е един от любимците на треньора Антонио Конте, като през миналия сезон той стана шампион на Италия с Наполи.

В Шампионската лига Наполи заема скромното 20 място със 7 точки от пет мача до момента.

Следвай ни:

Още от Футбол свят

Бивш играч на Ман Юнайтед с остра критика към Бруно въпреки двата му гола срещу Уулвс

Бивш играч на Ман Юнайтед с остра критика към Бруно въпреки двата му гола срещу Уулвс

  • 9 дек 2025 | 13:23
  • 2452
  • 2
Новина за Мбапе допълнително влоши настроението в Реал Мадрид

Новина за Мбапе допълнително влоши настроението в Реал Мадрид

  • 9 дек 2025 | 13:16
  • 9856
  • 3
ПСЖ без двама титуляри в Шампионската лига

ПСЖ без двама титуляри в Шампионската лига

  • 9 дек 2025 | 12:48
  • 594
  • 0
Мохамед Салах с публикация в социалните мрежи

Мохамед Салах с публикация в социалните мрежи

  • 9 дек 2025 | 12:39
  • 17126
  • 20
Чуамени защити Чаби: Вината не е на треньора, ние сме на терена

Чуамени защити Чаби: Вината не е на треньора, ние сме на терена

  • 9 дек 2025 | 12:38
  • 645
  • 2
Араухо може и повече да не играе за Барселона заради депресията

Араухо може и повече да не играе за Барселона заради депресията

  • 9 дек 2025 | 12:05
  • 4607
  • 11
Виж всички

Водещи Новини

Ботев (Враца) 0:0 Монтана

Ботев (Враца) 0:0 Монтана

  • 9 дек 2025 | 17:29
  • 1688
  • 0
Block Out: Константин Митев е новият треньор на Димитър Калчев и Димитър Механджийски

Block Out: Константин Митев е новият треньор на Димитър Калчев и Димитър Механджийски

  • 9 дек 2025 | 15:23
  • 3131
  • 1
По-малко от месец след своето завръщане Херо отнесе солено наказание от БФС

По-малко от месец след своето завръщане Херо отнесе солено наказание от БФС

  • 9 дек 2025 | 16:51
  • 3461
  • 0
Гледайте на живо късните мачове от Шампионската лига тук!

Гледайте на живо късните мачове от Шампионската лига тук!

  • 9 дек 2025 | 07:15
  • 76802
  • 33
Започна шестият кръг в Шампионската лига

Започна шестият кръг в Шампионската лига

  • 9 дек 2025 | 17:25
  • 5977
  • 3
Семейството на Любо Пенев благодари за подкрепата

Семейството на Любо Пенев благодари за подкрепата

  • 9 дек 2025 | 10:19
  • 11871
  • 6