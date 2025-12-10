Популярни
Треньорът на Аталанта за успеха над Челси: Това беше вълшебна вечер

  • 10 дек 2025 | 11:20
  • 428
  • 0

Наставникът на Аталанта Рафаеле Паладино изрази голямата си радост от домакинската победа с 2:1 над Челси в Шампионската лига. Той също така изрази надежда, че тимът ще покаже по-голямо постоянство в следващите си мачове.

Де Кетеларе вдъхнови Аталанта за обрат срещу Челси
Де Кетеларе вдъхнови Аталанта за обрат срещу Челси

“Много съм щастлив, защото това беше вълшебна вечер пред нашите фенове. Играхме срещу доста силен тим, който ме впечатли с техническите си качества. Както казах на играчите на разбора ни, не можем да бъдем толкова непостоянни. Надявам се, че съботната загуба от Верона е била просто инцидент. Момчетата изиграха мача перфектно. Имахме само един ден, за да се подготвим за този двубой, но те бяха доста добри. Благодаря им, защото изиграването на подобни мачове ти дава страхотни ценности и ти повишава самочувствието. Сега е важен съботният двубой. Какво обещах на играчите при победа над Каляри? Ако искаш да им направиш подарък, значи трябва да им дадеш почивни дни.

За съжаление, откакто пристигнах, постоянно имаме мачове. Винаги играем през два-три дни, така че не съм имал възможност да работя много върху моите принципи. Опитваме се да напипаме правилните неща, като играчите са добри в бързото им схващане. Трябва да се изкачим в класирането на първенството, защото сме способни на това. Искам да благодаря и на футболистите, които днес не влязоха в игра, като Марко Брешанини, Лазар Самарджич, Исак Хиен, Даниел Малдини… Това са все важни фигури, които днес не играха, но ни помогнаха в подготовката за този мач. Ще се опитам да им дам шанс рано или късно. Тази победа е на целия отбор”, коментира Паладино след двубоя.

Снимки: Gettyimages

