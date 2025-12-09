Илиян Памуков: Искаме отборът да запази мястото си в еfbet Лига

Помощник-треньорът на Монтана Илиян Памуков говори след равенството 0:0 срещу Ботев (Враца) в дербито от 19-ия кръг на efbet Лига.

Много битка, но без победител в дербито Ботев (Враца) - Монтана

"Дойдохме тук с изграден план. Всичко вървеше добре, но след червения картон трябваше да променим схемата. Целта беше да затворим центриранията им. Ние имахме своите шансове, изчаквахме моментите и бяхме готови. Искам да благодаря на момчетата за играта им.

Искахме победата, но отборът не е бил надигран в тези мачове. Само Левски успя да ни надиграе. Играем приятен футбол. За новак в групата се представяме достойно. Искаме отборът да запази мястото си в еfbet Лига", заяви Памуков.