Илиян Памуков: Искаме отборът да запази мястото си в еfbet Лига

  • 9 дек 2025 | 19:35
  • 575
  • 0
Помощник-треньорът на Монтана Илиян Памуков говори след равенството 0:0 срещу Ботев (Враца) в дербито от 19-ия кръг на efbet Лига.

"Дойдохме тук с изграден план. Всичко вървеше добре, но след червения картон трябваше да променим схемата. Целта беше да затворим центриранията им. Ние имахме своите шансове, изчаквахме моментите и бяхме готови. Искам да благодаря на момчетата за играта им.

Искахме победата, но отборът не е бил надигран в тези мачове. Само Левски успя да ни надиграе. Играем приятен футбол. За новак в групата се представяме достойно. Искаме отборът да запази мястото си в еfbet Лига", заяви Памуков.

