Дербито на Северозапада приковава вниманието

  • 9 дек 2025 | 07:20
Дербито на Северозапада приковава вниманието

Ботев (Враца) и Монтана се изправят един срещу друг в двубой от 19-ия кръг на efbet Лига. Сблъсъкът на стадиона под Околчица е от 17:30 часа и ще бъде ръководен от Драгомир Драганов.

Северозападното дерби винаги предлага много емоции, без значение от моментното състояние на двата отбора. Домакините заемат деветото място в класирането, докато тимът на Анатоли Нанков се намира на предпоследната позиция.

Врачани спечелиха последния си мач срещу Спартак (Варна) и прекъснаха серията си от две поредни загуби, а с евентуален успех днес момчетата на Тодор Симов ще зимуват в първата осмица. Гостите пък не познават вкуса на победата в шампионата от 10 срещи насам и със сигурност ще бъдат пределно мотивирани да си тръгнат с трите точки от стадион "Христо Ботев".

Големият отсъстващ за "зелените" ще бъде вратарят Димитър Евтимов, който получи червен картон в двубоя срещу "соколите".

Трима се завръщат за Монтана срещу Ботев (Враца), основен защитник пропуска северозападното дерби
Трима се завръщат за Монтана срещу Ботев (Враца), основен защитник пропуска северозападното дерби

Добрата новина за Монтана е завръщането на Ариан Мършуля, Томас Азеведо и Калоян Стрински, но аут остава Давид Малембана, който е с травма на коляното. Преди няколко дни клубът обяви раздяла с халфа Джоел Берхане.

Първият мач между днешните съперници по-рано през сезона завърши при нулево равенство на стадион "Огоста".

23 Монтана 0:0 Ботев (Враца)

Ботев (Враца) - Монтана

Начало: 17:30 часа
Съдия: Драгомир Драганов
Стадион: "Христо Ботев", Враца

