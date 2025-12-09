Дербито на Северозапада приковава вниманието

Ботев (Враца) и Монтана се изправят един срещу друг в двубой от 19-ия кръг на efbet Лига. Сблъсъкът на стадиона под Околчица е от 17:30 часа и ще бъде ръководен от Драгомир Драганов.

Северозападното дерби винаги предлага много емоции, без значение от моментното състояние на двата отбора. Домакините заемат деветото място в класирането, докато тимът на Анатоли Нанков се намира на предпоследната позиция.

Врачани спечелиха последния си мач срещу Спартак (Варна) и прекъснаха серията си от две поредни загуби, а с евентуален успех днес момчетата на Тодор Симов ще зимуват в първата осмица. Гостите пък не познават вкуса на победата в шампионата от 10 срещи насам и със сигурност ще бъдат пределно мотивирани да си тръгнат с трите точки от стадион "Христо Ботев".

Големият отсъстващ за "зелените" ще бъде вратарят Димитър Евтимов, който получи червен картон в двубоя срещу "соколите".

Трима се завръщат за Монтана срещу Ботев (Враца), основен защитник пропуска северозападното дерби

Добрата новина за Монтана е завръщането на Ариан Мършуля, Томас Азеведо и Калоян Стрински, но аут остава Давид Малембана, който е с травма на коляното. Преди няколко дни клубът обяви раздяла с халфа Джоел Берхане.

Първият мач между днешните съперници по-рано през сезона завърши при нулево равенство на стадион "Огоста".

23

Ботев (Враца) - Монтана

Начало: 17:30 часа

Съдия: Драгомир Драганов

Стадион: "Христо Ботев", Враца