Трима се завръщат за Монтана срещу Ботев (Враца), основен защитник пропуска северозападното дерби

"Знам какво означава това дерби за двата отбора и за техните привърженици. Отиваме във Враца да играем футбол, пък каквото сабя покаже", заяви след днешната тренировка старши треньорът на Монтана Анатоли Нанков.

Хърватският централен бранител Ариан Мършуля, халфът Томас Азеведо и крилото Калоян Стрински се завръщат в игра за монтанци. Първите двама след контузии, а Стрински след изтърпяно наказание. Регионалното дерби с Ботев под Околчица пропуска един от стълбовете в защита Давид Малембана, който е с травма на коляното.

Групата на Монтана за мача с Ботев (Враца):

Вратари: Васил Симеонов, Юлиян Весков;

Защитници: Костадин Илиев, Мартин Михайлов, Соломон Джеймс, Кристофър Ачеампонг, Ариан Мършуля;

Полузащитници и нападатели: Антон Тунгаров, Томас Азеведо, Илиъс Илиадис, Важебах Сакор, Радослав Славчев, Филип Ежике, Петър Атанасов, Иван Коконов, Борис Димитров, Калоян Стрински, Витиньо, Ибрахим Мухаммад;

Старши треньор: Анатоли Нанков.