Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Монтана
  3. Трима се завръщат за Монтана срещу Ботев (Враца), основен защитник пропуска северозападното дерби

Трима се завръщат за Монтана срещу Ботев (Враца), основен защитник пропуска северозападното дерби

  • 8 дек 2025 | 17:23
  • 251
  • 0
Трима се завръщат за Монтана срещу Ботев (Враца), основен защитник пропуска северозападното дерби

"Знам какво означава това дерби за двата отбора и за техните привърженици. Отиваме във Враца да играем футбол, пък каквото сабя покаже", заяви след днешната тренировка старши треньорът на Монтана Анатоли Нанков.

Хърватският централен бранител Ариан Мършуля, халфът Томас Азеведо и крилото Калоян Стрински се завръщат в игра за монтанци. Първите двама след контузии, а Стрински след изтърпяно наказание. Регионалното дерби с Ботев под Околчица пропуска един от стълбовете в защита Давид Малембана, който е с травма на коляното.

Монтана се раздели с халф
Монтана се раздели с халф

Групата на Монтана за мача с Ботев (Враца):

Вратари: Васил Симеонов, Юлиян Весков;
Защитници: Костадин Илиев, Мартин Михайлов, Соломон Джеймс, Кристофър Ачеампонг, Ариан Мършуля;
Полузащитници и нападатели: Антон Тунгаров, Томас Азеведо, Илиъс Илиадис, Важебах Сакор, Радослав Славчев, Филип Ежике, Петър Атанасов, Иван Коконов, Борис Димитров, Калоян Стрински, Витиньо, Ибрахим Мухаммад;

Старши треньор: Анатоли Нанков.

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Георги Чиликов: Първото място на Левски е здравословно за нашия футбол

Георги Чиликов: Първото място на Левски е здравословно за нашия футбол

  • 8 дек 2025 | 13:46
  • 3010
  • 3
ЦСКА обяви програмата до последния мач за годината

ЦСКА обяви програмата до последния мач за годината

  • 8 дек 2025 | 13:40
  • 1293
  • 0
Добри Козарев: Отстъплението е сериозно, разочаровани сме

Добри Козарев: Отстъплението е сериозно, разочаровани сме

  • 8 дек 2025 | 13:25
  • 787
  • 0
Драма в голям български клуб, шефовете предложиха на всички играчи да напуснат тима

Драма в голям български клуб, шефовете предложиха на всички играчи да напуснат тима

  • 8 дек 2025 | 12:55
  • 39968
  • 46
Благо Георгиев: Трябва да направят формата на Световното с 200 отбора, за може и България да се класира

Благо Георгиев: Трябва да направят формата на Световното с 200 отбора, за може и България да се класира

  • 8 дек 2025 | 12:21
  • 897
  • 4
Готова е програмата на Розова долина

Готова е програмата на Розова долина

  • 8 дек 2025 | 11:57
  • 573
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Лудогорец 0:1 Славия, шок за "орлите" в 30-ата секунда

Лудогорец 0:1 Славия, шок за "орлите" в 30-ата секунда

  • 8 дек 2025 | 17:30
  • 11847
  • 47
Владо Николов обяви пред Sportal.bg какво е бъдещето на Алекс и Мони

Владо Николов обяви пред Sportal.bg какво е бъдещето на Алекс и Мони

  • 8 дек 2025 | 17:34
  • 5432
  • 0
Никола Цолов получи трофея си за второто място във Формула 3 през 2025 година

Никола Цолов получи трофея си за второто място във Формула 3 през 2025 година

  • 8 дек 2025 | 17:56
  • 894
  • 0
ЦСКА 1948 отново се спъна в Добруджа и пропусна да скъси дистанцията до Левски

ЦСКА 1948 отново се спъна в Добруджа и пропусна да скъси дистанцията до Левски

  • 8 дек 2025 | 16:52
  • 19864
  • 56
Потвърдено: Салах остана извън групата на Ливърпул за гостуването на Интер

Потвърдено: Салах остана извън групата на Ливърпул за гостуването на Интер

  • 8 дек 2025 | 17:09
  • 4808
  • 3
Драма в голям български клуб, шефовете предложиха на всички играчи да напуснат тима

Драма в голям български клуб, шефовете предложиха на всички играчи да напуснат тима

  • 8 дек 2025 | 12:55
  • 39968
  • 46