Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Монтана
  3. Титуляр на Монтана аут за дербито на Северозапада

Титуляр на Монтана аут за дербито на Северозапада

  • 9 дек 2025 | 10:29
  • 262
  • 0

Централният защитник на Монтана Давид Малембана няма да вземе участие в регионалното дерби с Ботев Враца. 30-годишният бранител пострада в края на мача с Локомотив София на стадион "Огоста". От клуба се надяваха той да бъде готов за двубоя под връх Околчица, но травмата няма да му даде възможност да играе.

Неговото място ще бъде заето от хърватина Ариан Мършуля, чиято контузия на дясното рамо вече не му създава проблеми. Възстановен е и друг титулярен футболист на монтанци Томас Азеведо, който страдаше от разтежение на дясното бедро. Фланговият нападател Калоян Стрински пък се завръща в групата след изтърпяно наказание. Халфът Александър Тодоров остава аут.

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Иван Редовски за полусезона на Балкан (Ботевград)

Иван Редовски за полусезона на Балкан (Ботевград)

  • 9 дек 2025 | 07:20
  • 706
  • 0
Дербито на Северозапада приковава вниманието

Дербито на Северозапада приковава вниманието

  • 9 дек 2025 | 07:20
  • 2859
  • 0
Венци: В момента Славия е най-силният отбор в България! "Хремата" от "Герена" ще стане шампион, само ако се върне COVID-19

Венци: В момента Славия е най-силният отбор в България! "Хремата" от "Герена" ще стане шампион, само ако се върне COVID-19

  • 8 дек 2025 | 21:43
  • 49227
  • 123
Атанас Узунов: За 20 секунди Георги Илиев ме „убеди“ да работя в Локо (Пловдив)

Атанас Узунов: За 20 секунди Георги Илиев ме „убеди“ да работя в Локо (Пловдив)

  • 8 дек 2025 | 20:02
  • 7070
  • 14
Хьогмо: Не е много лесно да играем в подобен цикъл

Хьогмо: Не е много лесно да играем в подобен цикъл

  • 8 дек 2025 | 19:58
  • 2518
  • 0
Юли Петков: След такова себераздаване и точката е успех

Юли Петков: След такова себераздаване и точката е успех

  • 8 дек 2025 | 19:52
  • 3971
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Гледайте на живо късните мачове от Шампионската лига тук!

Гледайте на живо късните мачове от Шампионската лига тук!

  • 9 дек 2025 | 07:15
  • 73708
  • 33
Започва шестият кръг в Шампионската лига

Започва шестият кръг в Шампионската лига

  • 9 дек 2025 | 07:38
  • 2226
  • 3
Интер и Ливърпул обещават здрава битка на "Сан Сиро"

Интер и Ливърпул обещават здрава битка на "Сан Сиро"

  • 9 дек 2025 | 06:03
  • 3510
  • 3
Семейството на Любо Пенев благодари за подкрепата

Семейството на Любо Пенев благодари за подкрепата

  • 9 дек 2025 | 10:19
  • 2491
  • 1
Барселона не може да си позволи повече грешки в ШЛ

Барселона не може да си позволи повече грешки в ШЛ

  • 9 дек 2025 | 06:33
  • 3917
  • 5
Дербито на Северозапада приковава вниманието

Дербито на Северозапада приковава вниманието

  • 9 дек 2025 | 07:20
  • 2859
  • 0