Титуляр на Монтана аут за дербито на Северозапада

Централният защитник на Монтана Давид Малембана няма да вземе участие в регионалното дерби с Ботев Враца. 30-годишният бранител пострада в края на мача с Локомотив София на стадион "Огоста". От клуба се надяваха той да бъде готов за двубоя под връх Околчица, но травмата няма да му даде възможност да играе.

Неговото място ще бъде заето от хърватина Ариан Мършуля, чиято контузия на дясното рамо вече не му създава проблеми. Възстановен е и друг титулярен футболист на монтанци Томас Азеведо, който страдаше от разтежение на дясното бедро. Фланговият нападател Калоян Стрински пък се завръща в групата след изтърпяно наказание. Халфът Александър Тодоров остава аут.