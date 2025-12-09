Популярни
Дани Генов гони два рекорда на дербито на Северозапада

  • 9 дек 2025 | 11:16
  • 399
  • 0

Капитанът на Ботев Враца Даниел Генов може да напише история с участието си в днешния мач срещу Монтана. Нападателят ще стане първият футболист с 6 участия в този сблъсък. И също ще запише най-много минути в дербито на Северозапада в цялата история.

Сега първи по този показател е бившият капитан на Монтана Димитър В. Илиев – 446 минути. Втори само със 7 по-малко е Даниел Генов. Двамата имат по пет мача, а трети, също с пет мача, е вътрешният халф Даниел Гаджев. Любопитното е, че той е играл в това дерби и за двата отбора – 4 пъти за Ботев Вр и веднъж за Монтана. Той категорично е и най-грубият играч в срещите между съседите. И в петте мача, в които е играл, е получил жълт картон, а в едно от тях и червен.

