Ботев (Враца) 0:0 Монтана

  • 9 дек 2025 | 17:29
Ботев (Враца) 0:0 Монтана

Отборите на Ботев (Враца) и Монтана играят при резултат 0:0 в сблъсък от 19-ия кръг на efbet Лига.

БОТЕВ (ВРАЦА) - МОНТАНА 0:0

Стартови състави:

Ботев (Враца): 1. Любомир Василев, 4. Ариан Кабаши, 5. Божидар Чорбаджийски, 12. Илия Юруков, 14. Ивей Ромееш, 17. Хосе Гайегос, 21. Радослав Цонев, 33. Кристиян Малинов, 36. Милен Стоев, 44. Иван Горанов, 79. Мартин Петков

Монтана: 30. Васил Симеонов, 15. Кристофър Ачемпонг, 5. Мартин Михайлов, 18. Костадин Илиев, 25. Соломон Джеймс, 23. Антон Тунгаров, 6. Важебах Сакор, 21. Илиас Илиадис, 7. Борис Димитров, 17. Иван Коконов, 24. Калоян Стрински

