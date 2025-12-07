Бекъм разкри плана на Меси след края на кариерата му

Дейвид Бекъм, който е един от собствениците на Интер Маями, разчиташе на ценната помощ на Лионел Меси, за да спечели за първи път МЛС (Мейджър Лийг Сокър) и не скри желанието си да продължи да вижда аржентинската звезда във Флорида, дори след като приключи кариерата си. Той обаче разкри, че това не е планът на номер 10.

Меси изведе Интер Маями до мечтания триумф

„Бих искал Меси да живее в Маями, след като се оттегли. Но Лео ми каза, че мисли само как да живее близо до "Камп Ноу". Няма друг играч, който да обича Барселона толкова много, колкото него. Той има емблемата на Барселона на крака си и дори на бутилката си с вода“, заяви бившият английски национал пред Apple TV, след като отборът му стана шампион.

Постигнатият успех, естествено, беше централна тема: „В последните минути на мача искахме само да го постигнем. Всички заслуги за Ванкувър Уайткепс, те изиграха страхотен мач и ни притиснаха много. Когато отбелязаха, доминираха малко, но успяхме да променим това, когато си върнахме топката в средата на терена. Когато дадеш топката на Меси, той създава положения. Отборът остана сплотен.“

Снимки: Gettyimages