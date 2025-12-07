Меси: Откакто пристигнах в Маями, мечтаех за този ден

Лионел Меси, който изведе Интер Маями до първа титла в американската Мейджър Лийг Сокър, след като отборът победи Ванкувър Уайткапс с 3:1 във финала за Купата на МЛС (шампионския мач в първенството), благодари на всички в клуба и заяви, че е мечтаел за този ден от пристигането си в САЩ.

Меси изведе Интер Маями до мечтания триумф

„Откакто пристигнах в Маями, мечтаех за този ден. Постепенно растяхме, усъвършенствахме се и изграждахме нещо специално, докато не стигнахме до това. Благодаря на семейството ми и на всички фенове за подкрепата, на целия екип, служителите и ръководството на Интер Маями за амбицията и труда, който положиха. И благодаря на Серхио Бускетс и Жорди Алба, че се присъединихте към мен в това приключение и го завършихте по най-добрия начин. Много ме радва да споделя това с вас“, написа аржентинската суперзвезда в профила си в социалната платформа Инстаграм.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages