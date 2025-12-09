Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове
  3. Доктор Марко даде шанс на 18 пилоти да карат във Формула 1

Доктор Марко даде шанс на 18 пилоти да карат във Формула 1

  • 9 дек 2025 | 18:28
  • 584
  • 0

Доктор Хелмут Марко напуска Формула 1 след 20 години като де факто ръководителят на Ред Бул в световния шампионат. 82-годишният австриец ще остане в историята като човекът, осигурил чрез програмата за развитие на млади пилоти на Ред Бул шанс на най-много таланти да карат във Формула 1.

Програмата на Ред Бул за млади пилоти вкара във Формула 1 общо 18 пилоти, като двама от тях: Себастиан Фетел и Макс Верстапен постигнаха най-големите успехи – по 4 световни титли, при това поредни.

Верстапен благодари на Марко със специално съобщение

Общо тези 18 пилоти са спечелили 118 състезания и 96 квалификации.

А по хронологичен ред тези пилоти са: Кристиан Клийн, Витантонио Лиуци, Скот Спийд, Себастиан Фетел, Себастиен Буеми, Хайме Алгерсуари, Жан-Ерик Верн, Даниел Рикардо, Даниил Квят, Макс Верстапен, Карлос Сайнц-младши, Пиер Гасли, Брендън Хартли, Алекс Албон, Юки Цунода, Лиам Лоусън, Исак Хаджар и Арвид Линдблад, който ще дебютира за Рейсинг Булс в Австралия догодина.

Официално: Ерата "Хелмут Марко" в Ред Бул приключи
Снимки: Gettyimages

