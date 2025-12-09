Популярни
Верстапен благодари на Марко със специално съобщение

  • 9 дек 2025 | 18:02
  • 432
  • 0

4-кратният световен шампион във Формула 1 Макс Верстапен публикува в социалните мрежи специалните си благодарности към доктор Хелмут Марко, след днес стана ясно, че той напуска Формула 1.

82-годишният бивш пилот си тръгва, след като Макс беше детрониран от Ландо Норис в края на сезон 2025 във Формула 1 и не успя да спечели петата си поредна световна титла.

Официално: Ерата "Хелмут Марко" в Ред Бул приключи
Официално: Ерата "Хелмут Марко" в Ред Бул приключи

Доктор Марко имаше решаваща роля за това Макс да получи шанс да дебютира с Торо Росо във Формула 1 през 2015 година и през годините двамата демонстрираха изключителна лоялност едни към друг, което се оказа решаващо в битката за власт в Ред Бул, в която Марко се бори с Кристиан Хорнър.

„Благодаря ти, Хелмут – написа Макс днес. – Постигнахме всичко, за което сме мечтали заедно. Винаги ще съм ти благодарен за вярата ти в мен.“

Доктор Марко: Сега беше правилният момент да си тръгна
Доктор Марко: Сега беше правилният момент да си тръгна
Снимки: Gettyimages

