Верстапен благодари на Марко със специално съобщение

4-кратният световен шампион във Формула 1 Макс Верстапен публикува в социалните мрежи специалните си благодарности към доктор Хелмут Марко, след днес стана ясно, че той напуска Формула 1.

82-годишният бивш пилот си тръгва, след като Макс беше детрониран от Ландо Норис в края на сезон 2025 във Формула 1 и не успя да спечели петата си поредна световна титла.

Thank you, Helmut 🙏



We’ve achieved everything we ever dreamed of together. I’m forever grateful for your belief in me 🙌 pic.twitter.com/MKwsF5cRva — Max Verstappen (@Max33Verstappen) December 9, 2025

Доктор Марко имаше решаваща роля за това Макс да получи шанс да дебютира с Торо Росо във Формула 1 през 2015 година и през годините двамата демонстрираха изключителна лоялност едни към друг, което се оказа решаващо в битката за власт в Ред Бул, в която Марко се бори с Кристиан Хорнър.

„Благодаря ти, Хелмут – написа Макс днес. – Постигнахме всичко, за което сме мечтали заедно. Винаги ще съм ти благодарен за вярата ти в мен.“

Снимки: Gettyimages