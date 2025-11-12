Септември (Тервел) разби Светкавица (Търговище) и поведе на Североизток

Септември (Тервел) разгроми у дома Светкавица (Търговище) с 9:0 и е новия лидер в класирането. Срещата е от деветия кръг на Североизточната Трета лига. Владислав Мирчев вкара половината от головете. Той даде тон за голеадата в 15-ата минута. В 19-ата Димитър Михалев удвои. Ивайло Лазаров направи резултата категоричен в 39-ата минута. След почивката Георги Иванов-Геша пусна в игра някои по-млади момчета. Петър Георгиев се разписа в 56-ата минута. Мирчев вкара в 69-а и 74-ата минута. След 120 секунди Станислав Иванов изпълни прецизно фаул за 7:0. Кристиан Пешков и Мирчев разтресоха мрежата, съответно в 80-а и 86-ата минута.