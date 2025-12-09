Доктор Марко: Сега беше правилният момент да си тръгна

Доктор Хелмут Марко заяви, че краят на сезон 2025 във Формула 1 бил „правилният момент“ той да напусне отбора на Ред Бул след повече от 20 години като част от тима на Биковете.

„Аз съм въвлечен в моторспорт повече от шест десетилетия и последните 20+ години в Ред Бул бяха невероятни и екстремно успешни. Беше невероятно време, в което аз успях да помогна да оформя и споделя с толкова много талантливи хора.



„Всичко, което ние построихме и постигнахме заедно ме изпълва с гордост. Да изпуснем титлата за малко през този сезон ме засегна дълбоко и ми показа ясно, че за мен това е правилният момент да сложа край на тази много дълга, интензивна и успешна глава.



„Пожелавам на целия отбор продължителни успехи и съм убеден, че те ще се борят и за двете титли във Формула 1 догодина“, заяви доктор Марко.