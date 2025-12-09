Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове
  3. Доктор Марко: Сега беше правилният момент да си тръгна

Доктор Марко: Сега беше правилният момент да си тръгна

  • 9 дек 2025 | 17:14
  • 201
  • 0

Доктор Хелмут Марко заяви, че краят на сезон 2025 във Формула 1 бил „правилният момент“ той да напусне отбора на Ред Бул след повече от 20 години като част от тима на Биковете.

Официално: Ерата "Хелмут Марко" в Ред Бул приключи
Официално: Ерата "Хелмут Марко" в Ред Бул приключи

„Аз съм въвлечен в моторспорт повече от шест десетилетия и последните 20+ години в Ред Бул бяха невероятни и екстремно успешни. Беше невероятно време, в което аз успях да помогна да оформя и споделя с толкова много талантливи хора.

„Всичко, което ние построихме и постигнахме заедно ме изпълва с гордост. Да изпуснем титлата за малко през този сезон ме засегна дълбоко и ми показа ясно, че за мен това е правилният момент да сложа край на тази много дълга, интензивна и успешна глава.

„Пожелавам на целия отбор продължителни успехи и съм убеден, че те ще се борят и за двете титли във Формула 1 догодина“, заяви доктор Марко.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Моторни спортове

Мерцедес и Ферари вече тестват активната аеродинамика на предните крила

Мерцедес и Ферари вече тестват активната аеродинамика на предните крила

  • 9 дек 2025 | 13:20
  • 1241
  • 1
На Острова кръстиха улица на Ландо Норис

На Острова кръстиха улица на Ландо Норис

  • 8 дек 2025 | 21:17
  • 1324
  • 2
Решено: Норис ще се състезава с №1 догодина

Решено: Норис ще се състезава с №1 догодина

  • 8 дек 2025 | 19:51
  • 5630
  • 0
В Англия: Доктор Марко си тръгва от Ред Бул този месец

В Англия: Доктор Марко си тръгва от Ред Бул този месец

  • 8 дек 2025 | 19:25
  • 2297
  • 0
Как стратегията на Макларън обезсили устрема на Верстапен

Как стратегията на Макларън обезсили устрема на Верстапен

  • 8 дек 2025 | 19:14
  • 3351
  • 0
Името Заубер изчезва от Формула 1 след 617 старта

Името Заубер изчезва от Формула 1 след 617 старта

  • 8 дек 2025 | 18:47
  • 2615
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Ботев (Враца) 0:0 Монтана

Ботев (Враца) 0:0 Монтана

  • 9 дек 2025 | 17:29
  • 1714
  • 0
Block Out: Константин Митев е новият треньор на Димитър Калчев и Димитър Механджийски

Block Out: Константин Митев е новият треньор на Димитър Калчев и Димитър Механджийски

  • 9 дек 2025 | 15:23
  • 3181
  • 1
По-малко от месец след своето завръщане Херо отнесе солено наказание от БФС

По-малко от месец след своето завръщане Херо отнесе солено наказание от БФС

  • 9 дек 2025 | 16:51
  • 3569
  • 0
Гледайте на живо късните мачове от Шампионската лига тук!

Гледайте на живо късните мачове от Шампионската лига тук!

  • 9 дек 2025 | 07:15
  • 76808
  • 33
Започна шестият кръг в Шампионската лига

Започна шестият кръг в Шампионската лига

  • 9 дек 2025 | 17:25
  • 6024
  • 3
Семейството на Любо Пенев благодари за подкрепата

Семейството на Любо Пенев благодари за подкрепата

  • 9 дек 2025 | 10:19
  • 11910
  • 6