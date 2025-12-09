Константин Митев е изумен: Съдиите взимат повече от шампиона на България! Няма закрит корт в София

Най-добрите български волейболисти на плажа Димитър Калчев и Димитър Механджийски заедно с бившия национал на България Константин Митев бяха гости на волейболното предаване на Sportal.bg - Block Out.

Точно преди около една година двамата обявиха голямата си цел класиране и участие на Олимпийските игри в Лос Анджелис 2028.

Block Out: Константин Митев е новият треньор на Димитър Калчев и Димитър Механджийски

Една година по-късно, водещият на Block Out Ивайло Банчев говори с Димитър Калчев и Димитър Механджийски за предстоящите им участия в турнири и с какво ще им помогне Константин Митев.

Калчев и Механджийски обявиха, че бившият национал Константин Митев е новият им треньор.

Константин Митев: С Калчев и Механджийски ще тренираме 3 седмици в Бразилия

“Изумен съм! Няма закрит корт за плажен волейбол в София! Съдиите взимат повече от шампиона на България по плажен волейбол”, заяви наставникът Константин Митев, който дълги години живееше и работеше в чужбина във волейболното предаване на Sportal.bg - Block Out.

"Миналото лято имахме допир с Коцето, той дойде на няколко наши тренировки и сега нямаме търпение да работим по-сериозно с него”, заяви Димитър Механджийски.

"Чувстваме се малко повече в свои води, когато попаднем на нови турнири и дестинации. Говорили сме си с турските двойки, при тях е малко по-уредено”, добави Димитър Калчев.

Снимки: Борислав Цветанов