Димитър Калчев, Димитър Механджийски и Константин Митев ще са гости в Block Out

Най-добрите български волейболисти на плажа Димитър Калчев и Димитър Механджийски заедно с бившия национал на България Константин Митев са гости на волейболното предаване на Sportal.bg - Block Out.

Точно преди около една година двамата обявиха голямата си цел класиране и участие на Олимпийските игри в Лос Анджелис 2028.

Една година по-късно, водещият на Block Out Ивайло Банчев ще говори с Димитър Калчев и Димитър Механджийски за предстоящите им участия в турнири и с какво ще им помогне Константин Митев.

Реална ли е “Мисия - LA 2028” и как могат да я осъществят Димитър Калчев и Димитър Механджийски.

Гледайте на живо от 14:00 часа Block Out в Sportal.bg и във фейсбук на Sportal.bg.