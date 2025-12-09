Популярни
Димитър Калчев, Димитър Механджийски и Константин Митев ще са гости в Block Out

  • 9 дек 2025 | 12:32
  • 119
  • 0

Най-добрите български волейболисти на плажа Димитър Калчев и Димитър Механджийски заедно с бившия национал на България Константин Митев са гости на волейболното предаване на Sportal.bg - Block Out.

Точно преди около една година двамата обявиха голямата си цел класиране и участие на Олимпийските игри в Лос Анджелис 2028.

Една година по-късно, водещият на Block Out Ивайло Банчев ще говори с Димитър Калчев и Димитър Механджийски за предстоящите им участия в турнири и с какво ще им помогне Константин Митев.

Реална ли е “Мисия - LA 2028” и как могат да я осъществят Димитър Калчев и Димитър Механджийски.

Гледайте на живо от 14:00 часа Block Out в Sportal.bg и във фейсбук на Sportal.bg.

