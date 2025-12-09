Константин Митев: С Калчев и Механджийски ще тренираме 3 седмици в Бразилия

Най-добрите български волейболисти на плажа Димитър Калчев и Димитър Механджийски заедно с бившия национал на България Константин Митев бяха гости на волейболното предаване на Sportal.bg - Block Out.

Точно преди около една година двамата обявиха голямата си цел класиране и участие на Олимпийските игри в Лос Анджелис 2028.

Една година по-късно, водещият на Block Out Ивайло Банчев говори с Димитър Калчев и Димитър Механджийски за предстоящите им участия в турнири и с какво ще им помогне Константин Митев.

Калчев и Механджийски обявиха, че бившият национал Константин Митев е новият им треньор.

"Смятаме да бъдем 3 седмици на тренировъчен в Бразилия, за Америка се колебаем, защото не са уточнени детайлите. Преди това ще имаме и подготовка във Варна”, заяви наставникът Константин Митев във волейболното предаване на Sportal.bg - Block Out.

"Много приятно съм изненадан от момчетата, много интелигентни момчета. Предполагам, че май месец ще започнем с турнирите, но все още няма дати”, добави Митев.

"Очаквам успехът на волейболистите на Световното да допринесе и за развитието на плажния волейбол”, категоричен е бившият национал.

Снимки: Борислав Цветанов