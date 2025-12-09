Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Волейбол
  3. Константин Митев: С Калчев и Механджийски ще тренираме 3 седмици в Бразилия

Константин Митев: С Калчев и Механджийски ще тренираме 3 седмици в Бразилия

  • 9 дек 2025 | 16:18
  • 1581
  • 0

Най-добрите български волейболисти на плажа Димитър Калчев и Димитър Механджийски заедно с бившия национал на България Константин Митев бяха гости на волейболното предаване на Sportal.bg - Block Out.

Точно преди около една година двамата обявиха голямата си цел класиране и участие на Олимпийските игри в Лос Анджелис 2028.

Block Out: Константин Митев е новият треньор на Димитър Калчев и Димитър Механджийски
Block Out: Константин Митев е новият треньор на Димитър Калчев и Димитър Механджийски

Една година по-късно, водещият на Block Out Ивайло Банчев говори с Димитър Калчев и Димитър Механджийски за предстоящите им участия в турнири и с какво ще им помогне Константин Митев.

Калчев и Механджийски обявиха, че бившият национал Константин Митев е новият им треньор.

"Смятаме да бъдем 3 седмици на тренировъчен в Бразилия, за Америка се колебаем, защото не са уточнени детайлите. Преди това ще имаме и подготовка във Варна”, заяви наставникът Константин Митев във волейболното предаване на Sportal.bg - Block Out.

"Много приятно съм изненадан от момчетата, много интелигентни момчета. Предполагам, че май месец ще започнем с турнирите, но все още няма дати”, добави Митев.

"Очаквам успехът на волейболистите на Световното да допринесе и за развитието на плажния волейбол”, категоричен е бившият национал.

Следвай ни:

Снимки: Борислав Цветанов

Още от Волейбол

Националният отбор за мъже под 18 години започна подготовка за европейската квалификация в Подгорица през януари

Националният отбор за мъже под 18 години започна подготовка за европейската квалификация в Подгорица през януари

  • 9 дек 2025 | 13:22
  • 833
  • 2
Block Out: Константин Митев е новият треньор на Димитър Калчев и Димитър Механджийски

Block Out: Константин Митев е новият треньор на Димитър Калчев и Димитър Механджийски

  • 9 дек 2025 | 15:23
  • 3128
  • 1
Мартин Атанасов с 14 точки! Монца победи Падуа на Борис Начев

Мартин Атанасов с 14 точки! Монца победи Падуа на Борис Начев

  • 9 дек 2025 | 11:34
  • 579
  • 1
Сам, ние сме с теб!

Сам, ние сме с теб!

  • 8 дек 2025 | 18:29
  • 7568
  • 1
Volleyball.it: Слухове за Симеон Николов и бъдещето на Алекс Николов

Volleyball.it: Слухове за Симеон Николов и бъдещето на Алекс Николов

  • 8 дек 2025 | 18:08
  • 7338
  • 2
Владо Николов обяви пред Sportal.bg какво е бъдещето на Алекс и Мони

Владо Николов обяви пред Sportal.bg какво е бъдещето на Алекс и Мони

  • 8 дек 2025 | 17:34
  • 44360
  • 6
Виж всички

Водещи Новини

Ботев (Враца) 0:0 Монтана

Ботев (Враца) 0:0 Монтана

  • 9 дек 2025 | 17:29
  • 1681
  • 0
Block Out: Константин Митев е новият треньор на Димитър Калчев и Димитър Механджийски

Block Out: Константин Митев е новият треньор на Димитър Калчев и Димитър Механджийски

  • 9 дек 2025 | 15:23
  • 3128
  • 1
По-малко от месец след своето завръщане Херо отнесе солено наказание от БФС

По-малко от месец след своето завръщане Херо отнесе солено наказание от БФС

  • 9 дек 2025 | 16:51
  • 3447
  • 0
Гледайте на живо късните мачове от Шампионската лига тук!

Гледайте на живо късните мачове от Шампионската лига тук!

  • 9 дек 2025 | 07:15
  • 76801
  • 33
Започна шестият кръг в Шампионската лига

Започна шестият кръг в Шампионската лига

  • 9 дек 2025 | 17:25
  • 5969
  • 3
Семейството на Любо Пенев благодари за подкрепата

Семейството на Любо Пенев благодари за подкрепата

  • 9 дек 2025 | 10:19
  • 11861
  • 6