  1. Sportal.bg
  2. Ювентус
  3. Локатели: Наполи ни притисна и допуснахме грешки, които не трябва да правим

Локатели: Наполи ни притисна и допуснахме грешки, които не трябва да правим

  • 8 дек 2025 | 23:19
  • 318
  • 0

Капитанът на Ювентус Мануел Локатели настоя, че грандът от Торино „е по-добър от това“, след като загубата с 1:2 от Наполи го остави на седмо място във временното класиране в Серия "А".

„Треньорът ни помоли да задържаме топката, за да създадем превъзходство в халфовата линия, но те ни притиснаха и ние допуснахме грешки, които не би трябвало да правим“, коментира Локатели пред DAZN Italia.

Блестящ Хойлунд изведе Наполи до успеха над Ювентус
Блестящ Хойлунд изведе Наполи до успеха над Ювентус

„Осъзнаваме позицията, в която се намираме, както и това че трябва да се справяме по-добре, защото сме по-добри от това, което демонстрираме“, добави полузащитникът.

„Трябва да печелим точки. В крайна сметка думите нямат голямо значение. Става въпрос за резултатите“, каза още той.

Мануел Локатели беше попитан как преживява този момент за „бианконерите“, които са водени от трети треньор в последните два сезона след уволненията на Тиаго Мота и Игор Тудор.

„С отговорността, която един капитан трябва да има. Опитвам се да давам пример и да обясня защо загубихме днес, макар в крайна сметка това, което има значение, да е случващото се на терена“, отговори футболистът.

Снимки: Gettyimages

