Конте: В момент на изключителна трудност, правим невероятни неща

Треньорът на Наполи Антонио Конте бе във възторг от успеха с 2:1 в дербито с Ювентус. Наставникът в пореден мач трябваше да се оправя без куп ключови играчи, но това не попречи на тима му да запише този голям успех

"Играчите заслужават всички комплименти, мога само да им благодаря, тъй като в момент на изключителна трудност и с толкова малко налични футболисти, ние правим невероятни неща. Всеки, който играе, се представя със страхотен характер и чувство за отговорност. Тези момчета са се подобрили толкова много в това отношение и това ме изпълва с гордост, защото те усетиха какво правим, разбраха трудността на момента и дадоха забележителни отговори“, заяви Конте.

Скот Мактоминей постоянно получаваше медицинска помощ през първото полувреме, но стисна зъби и остана на терена до самия край.

„Скот и останалите правят нещо изключително, просто като поемат отговорност и продължават напред. Смятам, че Елиф Елмас, в първия си мач като титуляр в халфовата линия в Серия "А", беше забележителен, тъй като досега беше играл там само за Купата на Италия, а иначе като номер 10. За щастие, Лоботка има само лек проблем, така че смятаме, че ще му трябват 10-15 дни, за да се върне. Можеше да е и по-зле. Бях му дал почивка срещу Каляри, за да избегна проблеми, а след това той усети това разтежение на загрявката. В трудностите намираме решения и искам да отдам дължимото на моя щаб и на играчите. Усеща се правилният дух, единство и желание да бъдем заедно в този тежък момент. Трябва да намерим правилния път и да се придържаме към него. Мога само да кажа благодаря, благодаря, благодаря отново на тези момчета“, допълни специалистът.

Този резултат също така означава, че Наполи завършва 2025 г. без загуба у дома в Серия "А" – нещо, което не им се беше случвало от 1987 г. насам.

„Всеки мач има различни фази и ако можем да пресираме високо, трябва да го правим, тъй като така избягваме да се прибираме дълбоко и да губим ориентирите си. Вярвам, че защитата чрез атака в крайна сметка избягва рискове, тъй като днес имаше само два точни удара от страна на Юве. Играхме срещу Аталанта, Рома и Ювентус, все много силни противници, в извънредна ситуация и спечелихме всички мачове. Оставам изумен от ентусиазма и енергията, които момчетата влагат в играта. Сега трябва да почиваме, тъй като имаме два дни, а след това сме в Португалия срещу Бенфика в Шампионската лига. Трябва да се опитаме да се подготвим по най-добрия начин пред бялата дъска, защото тези момчета се нуждаят от физическа почивка, за да се възстановят“, завърши Конте.

