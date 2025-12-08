Спалети: Бяхме твърде плахи и губехме лесно топката

Треньорът на Ювентус Лучано Спалети не бе доволен от представянето на своя отбор в дербито с Наполи, загубено с 1:2. Той разкритикува представянето на играчите си, особено през първото полувреме, заявявайки, че са били твърде плахи и лесно са губели топката. Вечерта беше емоционална за него, тъй като това беше първото му завръщане на „Диего Марадона“ като противник, след като спечели Скудетото през 2023 г.

"Наполи натиснаха по-силно от самото начало. Бяхме твърде плахи при разиграването на топката, след което я губехме лесно и те ни караха да ги гоним“, заяви Спалети.

Треньорът на „бианконерите“ изненада всички, оставяйки на пейката и Джонатан Дейвид и Лоис Опенда, за да започне с Кенан Йълдъз и Франсиско Консейсао в атака.

„Смятам, че Йълдъз и Консейсао могат да изпълняват тези роли, тъй като си подават добре топката. Локатели седеше твърде дълбоко и не поддържаше позицията, която исках в средата на терена, а двамата нападатели имаха малка подвижност и постоянно затъвахме в центъра. Не си подавахме бързо и не се възползвахме от численото предимство в халфовата линия", смята специалистът.

"През второто полувреме се справихме по-добре, тъй като играхме човек за човек, но все още страдахме от скоростта и качеството на контраатаките на Наполи. Така че, да, играхме персонално, но те се справиха добре със създаването на проблеми. След изравнителния гол поехме контрола над мача, но отново бяхме твърде очевидни, твърде предвидими, не наложихме волята си като отбор. Не се опитахме да направим нещо допълнително, така че очевидно се нуждаем от бърз напредък, иначе става трудно“, допълни Спалети.

Той беше заявил, че това е важен тест за неговия Ювентус срещу действащия шампион на Италия, но изглеждаше, че има голяма разлика между двата отбора.

„Можем да се справим по-добре, отколкото днес, тъй като подарихме невероятен брой пасове. Ако не контролираш играта, в крайна сметка се превръщаш в пътник, докато другите взимат решения вместо теб. Наполи използва заслони, за да създава пространства, а ние се хващахме на това всеки път. Нуждаехме се от повече комуникация, а също така им позволихме твърде лесно да центрират. Всичко това са решения, които се взимат в момента“, завърши специалистът.

