Сливнишки герой има четири контроли, иска още две

  • 9 дек 2025 | 12:16
  • 205
  • 0

Сливнишки герой (Сливница) договори четири приятелски срещи, които ще изиграе в хода на подготовката си за пролетния полусезон сезон на Югозападната Трета лига. Допълнително ще се уточнява мястото на провеждането им. Старши треньорът Николай Христозов търси съперници за още две контроли. Планира се въпросните спаринги да се проведат в периода 4-10 февруари следващата година. Героя ще стартира тренировъчния процес на 8 януари.

Програмата за контролите:

17 януари: Сливнишки герой (Сливница) – Спортист (Своге)

23 януари: Сливнишки герой (Сливница) - Оборище (Панагюрище)

31 януари: Сливнишки герой (Сливница) - Локомотив (Мездра)

4-10 февруари: Сливнишки герой (Сливница) – търси се съперник  

4-10 февруари: Сливнишки герой (Сливница) – търси се съперник

14 февруари: Сливнишки герой (Сливница) – Ботев (Ихтиман)

