Оборище удари десет от Героя, Христозов потресен от съдийството

Оборище (Панагюрище) победи у дома Сливнишки герой (Сливница) с 3:0. Срещата е от 18-ия кръг на Югозападната Трета лига. Слави Зарков набързо вкара два пъти в средата на първото полувреме. Веднага след това Александър Бонев от гостите беше отстранен с втори жълт и червен картон. Мартин Вълчинов фиксира категоричния успех с попадение в началото на второто полувреме.

След края на мача, Николай Христозов, треньор на Сливнишки герой коментира пред Sportal.bg:

„Днес загубихме и ще търсим вината основно в представянето ни. Потресен съм от съдийството. Избягвам да коментирам работата на реферите. Досега си мълчах. Днес обаче арбитъра демонстрира нагледно двоен аршин. За еднакви нарушения, решенията му бяха коренно различни, като все в наш ущърб. В някои моменти футболистите на домакините го дърпаха и му казваха какво да отсъди. Абсолютно измислен втори жълт и червен картон за Александър Бонев. В последните десетина минути, футболисти от нашия отбор извършиха фаулове, а решенията на съдията бяха … в наша полза. Най-лошото е, че тези съдийски грешки в наша вреда са вече тенденциозни, защото продължават в последните ни мачове. В предишния кръг загубихме с 0:4 от Славия II. Васимир Ел-Хатиб ръководи перфектно мача. В другите двубои обаче тенденцията е очевадна“.