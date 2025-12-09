Съветът на капитаните към АБФ също подкрепи Асен Митков

Съветът на капитаните към Асоциацията на българските футболисти (АБФ) публикува официално изявление, в което осъди нападките спрямо футболиста на Левски Асен Митков. Халфът на "сините" беше набеден от част от привържениците за основен виновник за загубата с 0:2 от Славия миналата седмица.
Левски застана твърдо зад Асен Митков
Ето какво гласи позицията:
"Грешките са част от футбола. Заплахите – не. Не си сам, Асене!
Заставаме рамо до рамо с Асен Митков!
Като капитани и лидери в българския футбол изразяваме своята категорична позиция срещу всякакви форми на унижение, подигравки и заплахи към професионални футболисти.
Асоциацията на българските футболисти също подкрепи Асен Митков
Видео, в което се гори снимка на млад играч, придружено със заплахи и цинични реплики, е действие, което няма място нито в спорта, нито в обществото.
Грешката на Асен Митков е част от играта. Насочената агресия срещу него - не.
Уважението, подкрепата и мярката са основните принципи, които ни правят общност. Младите футболисти трябва да растат в среда, която ги изгражда, а не ги пречупва.
Кирил Котев за фенските атаки към Асен Митков: Подобно отношение към национален състезател е абсолютно недопустимо
Нашият спорт изисква характер, но и среда, в която никой не е оставен сам. Асен е част от нашето футболно семейство. Днес той има нужда от гласовете на тези, които знаят какво означава да носиш отговорност - на капитаните.
Ние сме тук.
Ние стоим зад Асен.
Ние вярваме в коректното отношение и в бъдещето на българските футболисти".