  • 9 дек 2025 | 01:01
  • 160
  • 0
Коло Муани попадна в групата на Тотнъм за мача със Славия (Прага)

Нападателят Рандал Коло Муани се завърна в групата на английския Тотнъм за домакинството на Славия (Прага) в Шампионската лига по футбол, съобщи ДПА.

27-годишният футболист напусна терена с контузия по време на мача от Премиършип срещу Брентфорд в събота, а това постави под съмнение участието му в двубоя срещу чешкия шампион. Въпреки това французинът се е включил в тренировката на „Шпорите“ днес.

Двама други играчи на лондонския отбор обаче отсъстваха от последното занимание преди двубоя със Славия Прага – защитникът Дестини Удоджи и нападателят Бренан Джонсън.

„Белите“ заемат 16-ото място в най-силния клубен турнир на Стария континент с 8 точки, на 2 зад местата за директно класиране за елиминационната фаза.

