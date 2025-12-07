В Тотнъм притеснени за физическото състояние на двама преди мача в ШЛ

Треньорският щаб на Тотнъм има опасения за физическото състояние на Дестини Удоджи и Рандал Коло Муани преди гостуването срещу чешкия Славия Прага в двубой от Шампионската лига във вторник. Удоджи пропусна победата с 2:0 над Брентфорд в среща от Висшата лига в събота, след като получи контузия на меките тъкани при равенството през седмицата срещу Нюкасъл. Преотстъпеният от Пари Сен Жермен Коло Муани впечатли срещу Брентфорд, но беше изваден от игра рано и по-късно беше видян да накуцва, напускайки стадиона.

На въпрос колко дълго ще отсъства Удоджи, мениджърът на Тотнъм Томас Франк отговори: „Не много дълго. За съжаление, той получи травма на меките тъкани срещу Нюкасъл.“ В Тотнъм вече бяха принудени да се справят без дългосрочно отсъстващите Джеймс Мадисън, Деян Кулушевски и Доминик Соланке, а Матис Тел не беше включен в състава на клуба за основната фаза на Шампионската лига. Победата над Брентфорд беше първи домакински успех на тима във Висшата лига от 16 август насам.

„Да, това е стандартът. Понякога има по-оспорвани мачове, както знаем, но ми харесва това, което видях от отбора. Това е, върху което трябва да надграждаме и да се опитаме да станем още по-добри“, добави Франк.

Снимки: Gettyimages