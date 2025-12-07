Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Тотнъм
  3. В Тотнъм притеснени за физическото състояние на двама преди мача в ШЛ

В Тотнъм притеснени за физическото състояние на двама преди мача в ШЛ

  • 7 дек 2025 | 15:24
  • 157
  • 0

Треньорският щаб на Тотнъм има опасения за физическото състояние на Дестини Удоджи и Рандал Коло Муани преди гостуването срещу чешкия Славия Прага в двубой от Шампионската лига във вторник. Удоджи пропусна победата с 2:0 над Брентфорд в среща от Висшата лига в събота, след като получи контузия на меките тъкани при равенството през седмицата срещу Нюкасъл. Преотстъпеният от Пари Сен Жермен Коло Муани впечатли срещу Брентфорд, но беше изваден от игра рано и по-късно беше видян да накуцва, напускайки стадиона.

Симонс вдъхнови Тотнъм за първа домакинска победа от август
Симонс вдъхнови Тотнъм за първа домакинска победа от август

На въпрос колко дълго ще отсъства Удоджи, мениджърът на Тотнъм Томас Франк отговори: „Не много дълго. За съжаление, той получи травма на меките тъкани срещу Нюкасъл.“ В Тотнъм вече бяха принудени да се справят без дългосрочно отсъстващите Джеймс Мадисън, Деян Кулушевски и Доминик Соланке, а Матис Тел не беше включен в състава на клуба за основната фаза на Шампионската лига. Победата над Брентфорд беше първи домакински успех на тима във Висшата лига от 16 август насам.

„Да, това е стандартът. Понякога има по-оспорвани мачове, както знаем, но ми харесва това, което видях от отбора. Това е, върху което трябва да надграждаме и да се опитаме да станем още по-добри“, добави Франк.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Футбол свят

Всички със Салах: Играчите на Ливърпул искат Слот да си тръгне

Всички със Салах: Играчите на Ливърпул искат Слот да си тръгне

  • 7 дек 2025 | 13:13
  • 9304
  • 11
Реал Мадрид приема една от любимите си жертви

Реал Мадрид приема една от любимите си жертви

  • 7 дек 2025 | 07:00
  • 7439
  • 10
Неапол жадува нова победа над Юве

Неапол жадува нова победа над Юве

  • 7 дек 2025 | 06:45
  • 2713
  • 2
Нюрнбергер и Дармщат се върнаха в топ 3

Нюрнбергер и Дармщат се върнаха в топ 3

  • 7 дек 2025 | 06:32
  • 1869
  • 0
Без победител в дербито между Спартак и Динамо

Без победител в дербито между Спартак и Динамо

  • 7 дек 2025 | 06:18
  • 1574
  • 2
Брага се изкачва в класирането

Брага се изкачва в класирането

  • 7 дек 2025 | 06:00
  • 1890
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Гран При на Абу Даби: Пиастри поведе след стоповете на Верстапен и Норис (следете на живо)

Гран При на Абу Даби: Пиастри поведе след стоповете на Верстапен и Норис (следете на живо)

  • 7 дек 2025 | 15:35
  • 5856
  • 1
Берое 0:0 Септември, два отменени гола за гостите

Берое 0:0 Септември, два отменени гола за гостите

  • 7 дек 2025 | 15:16
  • 3752
  • 3
Втора лига продължава с нови три срещи - бърза размяна на голове в Своге, попадение в Севлиево

Втора лига продължава с нови три срещи - бърза размяна на голове в Своге, попадение в Севлиево

  • 7 дек 2025 | 14:30
  • 20911
  • 9
Ето защо Янев прибегнал на пръв поглед до странни смени при поражението във Варна

Ето защо Янев прибегнал на пръв поглед до странни смени при поражението във Варна

  • 7 дек 2025 | 12:20
  • 13870
  • 40
Везенков и Олимпиакос остават непобедени в Гърция

Везенков и Олимпиакос остават непобедени в Гърция

  • 7 дек 2025 | 14:59
  • 4903
  • 1
Никола Цолов се бори, но остана без точки в основното състезание в Абу Даби

Никола Цолов се бори, но остана без точки в основното състезание в Абу Даби

  • 7 дек 2025 | 12:23
  • 9002
  • 7