Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Тотнъм
  3. Томас Франк призна, че ще прави ротации за Шампионската лига

Томас Франк призна, че ще прави ротации за Шампионската лига

  • 8 дек 2025 | 17:23
  • 305
  • 0
Томас Франк призна, че ще прави ротации за Шампионската лига

Мениджърът на Тотнъм Томас Франк не скри, че ще направи ротации за утрешния двубой срещу Славия (Прага) в Шампионската лига. Лондончани имат осем точки от пет мача и са в зоната, класираща за плейофи. Наставникът на “шпорите” говори и за кадровите проблеми, като разкри, че Дестини Удоджи няма да играе до края на годината, а Джеймс Мадисън, който наскоро поднови тренировки, е далеч от завръщане на терена.

Удоджи получи контузия в края на мача с Нюкасъл и е аут до януари. Бренън Джонсън е под въпрос. Ще има някои ротации, за да осигурим, че всички са свежи и пълни с енергия. За Мадисън е много рано. Хубаво е да го видим на терена, но няма времева рамка. Няма да е скоро”, сподели Франк.

“Искаме да сме по-постоянни. Ще се опитаме да градим върху това. Имаме добра възможност срещу Славия (Прага), който е много директен и физически отбор. Това може да ни затрудни”, допълни той.

Следвай ни:

Снимки: Imago

Още от Футбол свят

Жена от Южна Корея е осъдена на четири години затвор за изнудване на Хюн-Мин Сон

Жена от Южна Корея е осъдена на четири години затвор за изнудване на Хюн-Мин Сон

  • 8 дек 2025 | 13:25
  • 1356
  • 0
Скандали в съблекалнята на Реал след провала срещу Селта, хвърчали са бутилки

Скандали в съблекалнята на Реал след провала срещу Селта, хвърчали са бутилки

  • 8 дек 2025 | 12:51
  • 4928
  • 29
Станимир Стоилов: Съперникът се възползва от грешките ни

Станимир Стоилов: Съперникът се възползва от грешките ни

  • 8 дек 2025 | 12:28
  • 1394
  • 1
Реал Мадрид всъщност е завършил двубоя с три червени картона

Реал Мадрид всъщност е завършил двубоя с три червени картона

  • 8 дек 2025 | 12:09
  • 7747
  • 12
Неймар: Стигнах дъното, за първи път потърсих психологическа помощ

Неймар: Стигнах дъното, за първи път потърсих психологическа помощ

  • 8 дек 2025 | 11:25
  • 3998
  • 3
Федерацията и селекционерът на "фараоните" засатанаха зад Салах: Винаги ще бъдеш кралят на Египет

Федерацията и селекционерът на "фараоните" засатанаха зад Салах: Винаги ще бъдеш кралят на Египет

  • 8 дек 2025 | 11:00
  • 976
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Лудогорец 0:1 Славия, шок за "орлите" в 30-ата секунда

Лудогорец 0:1 Славия, шок за "орлите" в 30-ата секунда

  • 8 дек 2025 | 17:30
  • 11836
  • 47
Владо Николов обяви пред Sportal.bg какво е бъдещето на Алекс и Мони

Владо Николов обяви пред Sportal.bg какво е бъдещето на Алекс и Мони

  • 8 дек 2025 | 17:34
  • 5416
  • 0
Никола Цолов получи трофея си за второто място във Формула 3 през 2025 година

Никола Цолов получи трофея си за второто място във Формула 3 през 2025 година

  • 8 дек 2025 | 17:56
  • 885
  • 0
ЦСКА 1948 отново се спъна в Добруджа и пропусна да скъси дистанцията до Левски

ЦСКА 1948 отново се спъна в Добруджа и пропусна да скъси дистанцията до Левски

  • 8 дек 2025 | 16:52
  • 19857
  • 56
Потвърдено: Салах остана извън групата на Ливърпул за гостуването на Интер

Потвърдено: Салах остана извън групата на Ливърпул за гостуването на Интер

  • 8 дек 2025 | 17:09
  • 4804
  • 3
Драма в голям български клуб, шефовете предложиха на всички играчи да напуснат тима

Драма в голям български клуб, шефовете предложиха на всички играчи да напуснат тима

  • 8 дек 2025 | 12:55
  • 39955
  • 46