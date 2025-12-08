Томас Франк призна, че ще прави ротации за Шампионската лига

Мениджърът на Тотнъм Томас Франк не скри, че ще направи ротации за утрешния двубой срещу Славия (Прага) в Шампионската лига. Лондончани имат осем точки от пет мача и са в зоната, класираща за плейофи. Наставникът на “шпорите” говори и за кадровите проблеми, като разкри, че Дестини Удоджи няма да играе до края на годината, а Джеймс Мадисън, който наскоро поднови тренировки, е далеч от завръщане на терена.

“Удоджи получи контузия в края на мача с Нюкасъл и е аут до януари. Бренън Джонсън е под въпрос. Ще има някои ротации, за да осигурим, че всички са свежи и пълни с енергия. За Мадисън е много рано. Хубаво е да го видим на терена, но няма времева рамка. Няма да е скоро”, сподели Франк.

"Destiny [Udogie] is out until January, Brennan [Johnson] is touch and go"



Thomas Frank says there will be rotation for Spurs' game against Sparta Prague with left-back Destiny Udogie out until 2026 with a hamstring injury ⚪ pic.twitter.com/rCPp1eiyG8 — Sky Sports News (@SkySportsNews) December 8, 2025

“Искаме да сме по-постоянни. Ще се опитаме да градим върху това. Имаме добра възможност срещу Славия (Прага), който е много директен и физически отбор. Това може да ни затрудни”, допълни той.

Следвай ни:

Снимки: Imago